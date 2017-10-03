Нобелевскую премию по физике присудили за вклад в изучение гравитационных волн

Нобелевская премия по физике в 2017 г. присуждена за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию. Как сообщает сайт Нобелевского комитета, половину премии получит Райнер Вайс, американский физик германского происхождения, и еще половину – американцы Кип Торн и Барри Бэриш. Вайс сейчас работает в Массачусетском технологическом институте, Торн и Бэриш – в Калифорнийском технологическом институте.

Вайс и Торн в 1992 г. предложили создать Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). Проект LIGO финансируется Национальным научным фондом США и стал одним из самых дорогих проектов фонда. Бэриш возглавил обсерваторию в 1994 г. и добился существенного прогресса в ее работе. Благодаря LIGO стало возможны открытие гравитационных волн, предсказанных общей теорией относительности Эйнштейна.

Об открытии гравитационных волн было объявлено в феврале 2016 г. Их обнаружение стало возможным после установки в 2011 г. втрое более чувствительных детекторов на двух лазерных интерферометрах проекта LIGO. Это самые большие инструменты такого рода на Земле: плечи каждого – по 4 км. В результате интерферометры смогли измерить деформацию пространства-времени, вызванную гравитационной волной, с точностью лучше 1/1000 диаметра протона (10E-21 м). Открытие тогда назвали одним из крупнейших прорывов в физике, который долго останется непревзойденным.

В 2016 г. награда в области физики была присуждена за теоретические открытия в области топологических фаз материи и топологических фазовых переходов. Ее получили Джон Майкл Костерлиц (Университет Брауна, Провиденс, США), Дэвид Джеймс Таулес (Университет Вашингтона, Сиэтл) и Дункан Халдейн (Университет Принстона, Нью-Джерси, США). Они впервые предложили удовлетворительное теоретическое обоснование поведения вещества в экзотическом состоянии, возникающем в сверхтонких пленках при низких температурах. Практическое применение их открытий возможно в области сверхпроводников для перспективной электроники, а также будущих квантовых компьютеров.

В 2017 г. нобелевский фонд впервые с 2001 г. увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам. Она увеличена на 12,5% – с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). В 2012 г. размер премии был сокращен с 10 млн до 8 млн шведских крон, это решение было принято для недопущения сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.