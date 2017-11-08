Технологии

Новости

Uber привлек NASA к созданию летающего такси

Сервис такси Uber заключил контракт с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США) о разработке программного обеспечения по контролю за маршрутами летающих такси, сообщает Reuters. Uber подчеркнул, что это первый формальный контракт с NASA. Взаимодействие сторон коснется все же не космических сфер, а нижних эшелонов воздушного пространства. Ранее NASA заключало аналогичные контракты с разработчиками ракет. Проект по созданию летающего такси называется Uber Elevate.

Тестировать летающие такси Uber начнет в Лос-Анджелесе в 2020 г., сообщил главный менеджер по продуктам компании Джефф Холден. Машины будут рассчитаны на четырех пассажиров и смогут развивать скорость до 321 км/ч.

В октябре 2016 г. Uber опубликовал документ, в котором изложено видение компании по развитию сети и инфраструктуры летательных аппаратов, которые могут помочь жителям пригородного сообщения избежать пробок, перемещаясь над автострадами и улицами. Цель проекта - сократить время поездок и транспортные расходы. Компания надеется провести эксперименты с первыми автомобилями, которые будут приземляться и взлетать вертикально, следовало из этой стратегии.

Весной 2017 г. Холден сказал Financial Times, что к 2020 г. Uber продемонстрирует летающие автомобили в Дубае и на территории аэропорта Даллас / Форт-Уэрт, а к 2023 г. они войдут в таксопарк компании.

Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать