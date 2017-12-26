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В Москве умер один из создателей рунета – Валерий Бардин

В Москве в возрасте 63 лет скончался один из создателей российского сегмента интернета – Валерий Бардин, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову Бардина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 1982 г. Бардин окончил Московский инженерно-физический институт, работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, где в конце 1980-х гг. была создана первая компьютерная сеть.

Бардин участвовал в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий, среди которых первая советская версия операционной системы Unix – ОС ДЕМОС, интернет-провайдеры «Демос» и «Релком», первое интернет-СМИ «Национальная служба новостей», Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных «Интегрум».

Бардин является лауреатом премии Совета министров СССР за 1988 г. и обладателем Национальной Intel интернет-премии 2000 г. в номинации «Дело всей жизни».