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Операционный директор Twitter Энтони Ното ушел в отставку

Операционный директор Twitter Энтони Ното ушел в отставку, передает Reuters.

«22 января он уведомил руководство Twitter, что покинет свой пост», - говорится в заявлении Twitter. Выполнять обязанности Ното временно будут «другие члены команды», уточнили в компании.

В свою очередь Social Finance, предоставляющая услуги в сфере технологий для финансового сектора, объявила о назначении Ното главным исполнительным директором и членом совета директоров с 1 марта.

«Совет директоров SoFi пришел к единому мнению о том, что глубокое понимание технологий, потребительского сектора и финансового бизнеса, которое есть у Ното, делает его идеальной кандидатурой на пост CEO компании», - говорится в сообщении компании.

В субботу The Wall Street Journal написала, что SoFi ведет переговоры с Ното о назначении его на должность гендиректора компании.