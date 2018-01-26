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Полицейские пришли в кинотеатр «Пионер» после показа «Смерти Сталина»

More police arriving at Moscow's Pioner cinema after Death of Stalin screening pic.twitter.com/81NgJGBcw2 — Ola Cichowlas (@olacicho) January 26, 2018

В московский кинотеатр «Пионер» после сеанса фильма «Смерть Сталина» пришли полицейские. Об этом в Twitter написала журналистка AFP Ола Циховлас.

«Полиция и группа неизвестных людей в гражданской одежде пришли в московский «Пионер» после показа «Смерти Сталина», – говорится в микроблоге.

По словам журналистки, на ее вопрос о том, что происходит, полицейский ответил, что пришел посмотреть фильм, но не уточнил, какой именно. Представитель Минкультуры не ответил на звонок «Ведомостей», как и представитель «Пионера».

Минкультуры 23 января отозвало прокатное удостоверение на показ в России комедийного фильма «Смерть Сталина». Министр культуры Владимир Мединский назвал фильм насмешкой над советским прошлым. По его словам, отзыв разрешения на прокат не является проявлением цензуры.

Несмотря на отзыв удостоверения, «Пионер» продолжил продажу билетов и 25 января начал показ «Смерти Сталина».

Кинотеатр «Пионер» принадлежит предпринимателю Александру Мамуту. Он также владеет сетями «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры от показа «Смерти Сталина» отказались. Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в размере 50 000–100 000 руб., говорится в КоАПе. В результате повторного нарушения штраф составит 100 000–200 000 руб., помимо этого работу кинотеатра могут приостановить на срок до 90 дней.

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