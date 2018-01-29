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Минпромторг назвал срок создания сверхзвукового пассажирского самолета

Минпромторг России оценивает срок создания современного пассажирского сверхзвукового самолета в 7-8 лет, спрос на машину - в 20-30 машин. Однако условием реализации проекта является задел по двигателю, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

«На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около семи-восьми лет при наличии задела по силовой установке, - сказали в Минпромторге. - [Общий] спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне 20-30 машин при цене $100-120 млн. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным».

На прошлой неделе президент Владимир Путин, наблюдая за первым полетом первого в постсоветской истории нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160, предложил проработать идею гражданского сверхзвукового самолета. По мнению собеседников «Ведомостей», гражданский самолет на базе Ту-160 невозможен, но технологическая возможность создать сверхзвуковой бизнес-джет с нуля есть. «Коммерсантъ» называл потенциальными покупателями состоятельных иностранцев или «арабских шейхов», поскольку очень немногие компании могут позволить себе купить, а главное, содержать такой самолет.

В Казани построен новый Ту-160