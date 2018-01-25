Путин предложил создать гражданский самолет на базе бомбардировщика Ту-160

Президент Владимир Путин (в центре) во время беседы с рабочими завода и пилотами самолета ТУ-160-М Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, передает корреспондент «Ведомостей». С такой идеей президент выступил во время посещения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, где ему представили полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 «Петр Дейнекин».

«Уверен, что будет востребовано», - сказал Путин. При такой огромной территории, как у России, проще долететь из Москвы до Нью-Йорка, чем до Дальнего Востока, отметил он.

Он также напомнил, что в прошлом уже существовал пассажирский сверхзвуковой самолет - Ту-144, но его сняли с производства из-за того, что билет не соответствовал «какому-то среднему заработку в стране», передает «РИА Новости». Сейчас ситуация другая: есть крупные компании, которые могли бы использовать такой самолет, заметил президент.

У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) есть проект сверхзвукового гражданского лайнера, ответил президенту гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам собеседника «Ведомостей» в ОАК, гражданская версия Ту-160 невозможна: нельзя придумать ни одной сферы его применения. Хотя некоторые технологии можно использовать в гражданском авиастроении, отметил он. «Конечно, речь не идет о создании самолета на базе Ту-160. Сейчас в мире прорабатывается несколько проектов сверхзвуковых бизнес-джетов, некоторые из них исследовались с участием российских научных центров», - сказал «Ведомостям» менеджер одного из предприятий авиапромышленности.

Путин уже вспоминал о ТУ-144, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре. «Только в боевой авиации есть сверхзвуковые самолеты, а в гражданской – нет. Почему? Дорого», - говорил он тогда.

«Вот Алексей Николаевич Косыгин, был у нас такой премьер-министр в правительстве Советского Союза, его спросили, сколько стоит сверхзвуковой гражданский самолет Ту-144? Вы знаете, что он ответил? Он ответил: "Об этом знает только один человек – я, но я никому не скажу". Вот пока будет такая ситуация, у нас сложно будет внедрять современную технику», — отмечал Путин (цитата с сайта Кремля).

В Казани построен новый Ту-160