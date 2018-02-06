Технологии

Новости

Канадский банк VersaBank Inc. создаст хранилище для криптовалют

Самый маленький канадский банк по активам, VersaBank Inc., создаст хранилище для криптовалют и других цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы считаем, что физические хранилища в подвалах устарели», – отмечает главный исполнительный директор банка Дэвид Тейлор. По его словам, большинство людей хранят важные активы в цифровом формате.

Предполагается, что цифровые активы будут храниться на компьютерных серверах по всему миру. Как и в случае с сейфами, сотрудники банка не будут знать, что хранится внутри. Для проекта VersaBank Inc. уже нанял Гурприта Сахота, работавшего ранее в BlackBerry – бывшем производителе смартфонов, который долгое время считался мировым лидером в области безопасности и шифрования.

Банк планирует завершить создание цифрового хранилища к июню. Его смогут использовать клиенты по всему миру. Крупные фонды проявляют интерес к хранению своих активов в VersaVault, отмечает Тейлор. Пока банк не установил цену на новую услугу, но понятно, что это будет дорого, отметил директор банка.