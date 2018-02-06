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Сервис по рекомендации игр RAWG.io привлек 1 млн евро инвестиций

Сервис для выбора компьютерных игр RAWG.io привлек инвестиции в размере 1 млн евро, рассказал «Ведомостям» основатель сервиса Гаджи Махтиев.

В компанию вложили средства основатель и председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк, CEO Zeptolab Михаил Лялин и игровая компания Wargaming. Также в раунде приняли участие крупные игроки венчурного бизнеса — фонд AltaIR Capital и создатель сервиса Doctor Smart Павел Ройтберг, сказал «Ведомостям» представитель RAWG.io. Представители Wargaming, AltaIR Capital и Ройтберг подтвердили «Ведомостям» свои инвестиции в компанию.

Проект RAWG.io был запущен в мае 2017 г. Махтиевым и бывшим сотрудником игрового портала Kanobu Алексеем Горностаевым. Создатели сервиса называют его IMDb для игр: сервис агрегирует данные об играх и игровом опыте во всех магазинах. Проект ориентирован на глобальную аудиторию и выпускается на английском языке. За время тестового периода (с мая по июнь) пользователи загрузили на сайт данные о более чем 500 000 игр, из которых были созданы 59 000 карточек игр.

Инвестиции позволят расширить базу игр до 100 000 наименований игр, а также запустить рекламную кампанию, говорит представитель RAWG.io.

«Привлеченных инвестиций будет достаточно для того, чтобы заявить сервис на западном рынке и выполнить основные задачи по развитию продукта, — сказала операционный директор RAWG.io Даша Лялина. — В первую очередь это расширение базы игр до 100 000 наименований, создание алгоритма персональных рекомендаций и инструментов для создания контента пользователями».

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