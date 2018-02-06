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Первый пуск Falcon Heavy задерживается из-за сильного ветра

Первый пуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy задерживается из-за сильного ветра, но пока остается в пределах стартового окна 6 февраля, сообщил сайт компании SpaceX Илона Маска. «Первый испытательный пуск Falcon Heavy в настоящее время запланирован 6 февраля на 3.45 PM ET (23.45 мск) со стартовой площадки 39A Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Наши команды наблюдают за сдвигом ветра по высотам и будут информировать о всех изменениях», - говорится в сообщении.

Стартовое окно 6 февраля длится три часа - с 21.30 до 0.30 мск 6-7 февраля.

Falcon Heavy состоит из центрального блока и двух разгонных по бокам, созданных на базе уже отработанной ракеты Falcon 9. Успешные испытания будут означать появление самой мощной ракеты современности: заявленная масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите - почти 64 т. Полезная нагрузка для испытательного полета значительно меньше - это вишневый электрородстер Tesla. Избыток энергетики позволит разогнать его до второй космической скорости (11 км/с) и вывести на эллиптическую орбиту вокруг Солнца с апогеем в районе орбиты Марса, сообщал ранее Маск.