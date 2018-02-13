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ЦБ создаст подразделение информационной безопасности

Центробанк создаст в своей структуре подразделение информационной безопасности, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Буквально на днях руководством Банка России было принято решение о создании специализированного подразделения – департамента информационной безопасности, который и возьмет функции отраслевого центра», – сказал Скобелкин (цитаты по «Интерфаксу»). Сейчас в ЦБ функционирует главное управление безопасности и защиты информации.

По словам Скобелкина, в ЦБ также будет действовать центр компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. «Основными его задачами будут являться определение потребностей рынка в совершенствовании вопросов киберустойчивости и регулирования, организация и осуществление информационного обмена об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении финансовых операций», – пояснил Скобелкин.

Центр будет вести базу данных, совершенствовать методы взаимодействия кредитных организаций и повышать готовность последних к противостоянию киберугрозам.

В этом году ЦБ планирует активизировать информационный обмен с банками по поводу нарушений безопасности. По данным Скобелкина, сейчас в информационном обмене участвуют свыше 600 организаций. Этот функционал на данный момент возложен на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). С ФинЦЕРТом информацией обмениваются федеральные госорганы, ФСБ, МВД, власти ряда субъектов, кредитные и некредитные финорганизации, операторы платежных системы, операторы связи и разработчики программного обеспечения.

Скобелкин напомнил, что с 1 июля вступает в силу положение ЦБ, согласно которому банки должны будут в обязательном порядке сообщать регулятору об атаках.