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«Мегафон» стал владельцем 100% «Евросети»

«Мегафон» выкупил у «Вымпелкома» 50% крупнейшей в России сети салонов сотовой связи «Евросеть» и консолидировал 100% компании, говорится в сообщении оператора.

Решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети» «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли в июле 2017 г.

В результате сделок «Мегафон» довел свою долю владения «Евросетью» до 100%, а «Вымпелком» приобрел половину розничных салонов «Евросети» (около 1800 торговых точек). Дополнительно «Вымпелком» выплатит 1,25 млрд руб. для покрытия части непогашенных долговых обязательств «Евросети», указывает «Мегафон».

«Мы уверены, что разделение активов «Евросети» позволит обеим компаниям сфокусироваться на выполнении их стратегии, что приведет к оптимизации мобильной розницы в России», – прокомментировал закрытие сделки гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Президент «Евросети» Александр Малис отметил, что сделка позволит сети салонов развивать компанию и открывает множество перспектив. «В ближайшем будущем не исключено объединение «Евросети» с другим крупным игроком для создания глобального, мощного ритейлера-лидера», – приводятся его слова в сообщении «Евросети».