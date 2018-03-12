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Apple купила сервис электронной подписки на журналы Texture

Apple купила онлайн-сервис Texture, позволяющий за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 журналов (People, New Yorker, National Geographic, Vogue и др.). Об этом сообщается в блоге компании.

«Мы поддерживаем качественную журналистику из проверенных источников, позволяя журналам и далее выпускать увлекательные истории для подписчиков», - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple Эдди Кью.

Сумма сделки не раскрывается. До сделки онлайн-сервисом владели Next Issue Media, консорциум из Conde Nast, Hearst Magazines, Meredith Corp., News Corp., Rogers Media и фонда KKR.