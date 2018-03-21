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Цукерберг выступит в связи со скандалом вокруг Facebook в течение суток

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в течение суток выступит в связи со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая получила от Facebook персональные данные более 50 млн пользователей и использовала их для датамайнинга. Об этом в среду около 14.00 мск сообщило издание Axios со ссылкой на источник, близкий к Цукербергу. «Это серьезное дело, и он [Цукерберг] знает об этом», – заявил источник.

По данным Axios, поначалу Цукерберг уделял не так много времени возможному выступлению, как непосредственному урегулированию кризиса, однако ход событий побудил его изменить подход. Скандал, грозящий Facebook многочисленными судебными исками, уже стоил ему примерно $50 млрд капитализации, не считая имиджевого ущерба.

Axios отмечает, что в своей речи Цукерберг попытается восстановить доверие к компании. Сейчас, по данным новостного сервиса, он ведет подробные консультации с разработчиками на тему того, как исправить уязвимости сервисов Facebook и обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании данных 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа. В среду совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Трампа. Корень проблемы лежит в решении Facebook от 2007 г. о коммерческом раскрытии так называемого социального графа – полной схемы связей пользователя, включая «лайки» и прочую активность, без явного одобрения пользователя, отмечает ресурс.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили Цукерберга принять участие в слушаниях лично. В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс гласно затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp – Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрел WhatsApp в 2014 г.