Новости
Новости

Цукерберг выступит в связи со скандалом вокруг Facebook в течение суток

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в течение суток выступит в связи со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica, которая получила от Facebook персональные данные более 50 млн пользователей и использовала их для датамайнинга. Об этом в среду около 14.00 мск сообщило издание Axios со ссылкой на источник, близкий к Цукербергу. «Это серьезное дело, и он [Цукерберг] знает об этом», – заявил источник.

По данным Axios, поначалу Цукерберг уделял не так много времени возможному выступлению, как непосредственному урегулированию кризиса, однако ход событий побудил его изменить подход. Скандал, грозящий Facebook многочисленными судебными исками, уже стоил ему примерно $50 млрд капитализации, не считая имиджевого ущерба.

Axios отмечает, что в своей речи Цукерберг попытается восстановить доверие к компании. Сейчас, по данным новостного сервиса, он ведет подробные консультации с разработчиками на тему того, как исправить уязвимости сервисов Facebook и обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в незаконном использовании данных 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа. В среду совет директоров компании временно отстранил от должности гендиректора компании Александера Никса, который сообщил журналисту под прикрытием о деталях сотрудничества со штабом Трампа. Корень проблемы лежит в решении Facebook от 2007 г. о коммерческом раскрытии так называемого социального графа – полной схемы связей пользователя, включая «лайки» и прочую активность, без явного одобрения пользователя, отмечает ресурс.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили Цукерберга принять участие в слушаниях лично. В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс гласно затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия, по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp – Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрел WhatsApp в 2014 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бывший гендиректор Uber нашел новую работу

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из основателей и бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вложит $150 млн в стартап City Storage Systems. Это позволит ему стать основным акционером компании, которую он и возглавит, сообщил сам Каланик на своей странице в Twitter.

City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.

Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.

City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности, парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трл нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.

Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Миллиардер Юрий Мильнер написал колонку о Стивене Хокинге

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Миллиардер Юрий Мильнер написал колонку для РБК об английском физике-теоретике, авторе научно-популярного бестселлера «Краткая история времени», профессоре Стивене Хокинге, который скончался 14 марта. Бизнесмен рассказал о первой встрече с ученым и совместной работе.

«Впервые я встретил его в 1987 г., когда он выступал на семинаре по теоретической физике в Москве. Помнится, что в воздухе витало волнение. Для нас, молодых физиков, он уже был огромным авторитетом», - вспоминает предприниматель.

Мильнер описывает исследователя как человека, наделенного «глубоким умом», смелого, честного, любопытного и непокорного. «Я подозреваю, что именно последняя черта помогла ему прожить на 55 лет дольше, чем сулил поставленный диагноз», - отмечает бизнесмен.

По мнению основателя фонда DST Global, работа Хокинга, посвященная черным дырам, «элегантно связала» квантовую теорию и общую теорию относительности Альберта Энштейна. Отрытое астрофизиком свойство черных дыр излучать радиацию, которое сейчас называется излучением Хокинга, «по-настоящему выбило из колеи многих физиков», рассуждает Мильнер.

Бизнесмен напоминает, что в 2013 г. Хокинг «согласился принять» премию Breakthrough Prize, учрежденную им в 2012 г. с целью популяризации науки и привлечения внимания общества к проблемам финансирования фундаментальных исследований. Мильнер сотрудничал с Хокингом и в других научных инициативах: Breakthrough Listen, посвященной поиску внеземных цивилизаций, и Breakthrough Starshot, в рамках которой готовится межзвездная космическая экспедиция.

Известный британский ученый, физик-теоретик Хокинг скончался на 77-м году жизни «в своем доме в Кембридже рано утром» 14 марта. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорилось в заявлении его семьи. Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. В возрасте 21 года у него нашли тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, которое впоследствии приковало его к коляске.

В 2015 г. Мильнер и Хокинг запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Физик выступил «идеологическим лидером проекта», в который российский бизнесмен планирует вложить $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot, цель которой - запуск крошечных космических аппаратов к звезде Альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Российский миллиардер сообщал, что потратит на этот проект еще $100 млн.

Вселенная Хокинга: каким был жизненный путь великого астрофизика

Выбор редактора
Финансы
Новости

Капитал Бинбанка превысил 100 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Собственный капитал Бинбанка превысил 100 млрд руб. за счет допэмиссии акций и роспуска резервов по кредиту Рост банку, говорится в сообщении кредитной организации.

Бинбанк с запасом выполнил нормативы достаточности капитала и другие обязательные нормативы ЦБ, указывают в банке. Кредитная организация выполнила нормативы впервые после начала санации в сентябре прошлого года.

19 марта ЦБ сообщил о докапитализации Бинбанка на 56,9 млрд руб. за счет выкупа его допэмиссии акций. Регулятор стал владельцем 99,99% акций Бинбанка.

15 марта Рост банк, входящий в группу Бинбанка, погасил межбанковский кредит. В связи с этим Бинбанк распустил резервы по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на его капитал.

Собственный капитал Бинбанка на 1 февраля 2018 г. составлял минус 36,9 млрд руб. С учетом допэмиссии на 56,9 млрд руб. за счет роспуска резервов для достижения 100 млрд руб. капитал за счет роспуска резервов мог увеличиться на 80 млрд руб.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр труда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР) составить социальные портреты семей с низким доходом. Цель – помочь им выбраться из подобной ситуации, сообщает «РИА Новости».

По словам Топилина, необходимо вести работу с каждой семьей для выявления причин и поднятия уровня доходов до «нормального» уровня. «Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации», – сказал министр труда.

Портрет семей с низким доходом будет составлен при помощи единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Она начнет работать в тестовом режиме в 2018 г. В этой системе будут находиться полные сведения обо всех мерах социального обеспечения и поддержки, а также о гарантиях, выплатах, компенсациях.

Ранее стало известно, что ПФР будет с 2018 г. рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, фонд сократит 9000 сотрудников в течение четырех лет.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Песков опроверг сообщения о кадровых предложениях соперникам Путина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что некоторым соперникам Владимира Путина были сделаны кадровые предложения, передает корреспондент «Ведомостей». «Это не так», — сказал Песков.

Путин, переизбранный на четвертый срок, встретился со своими бывшими соперниками на выборах на следующий день после голосования, 19 марта. Встреча была закрытой и продлилась почти два часа. После ее завершения бывший кандидат в президенты Борис Титов также сказал журналистам, что кадровые вопросы на встрече не обсуждались: «Был серьезный и глубокий разговор о стране».

На встрече Путин попросил бывших соперников не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Он также обратил внимание, что надо объединить усилия для создания позитивной повестки дня. Кроме того, на этой встрече выдвигавшаяся от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попросила Путина помиловать некоторых людей – по ее мнению, политзаключенных. В списке Собчак оказалось 16 человек, в том числе крымский активист Александр Кольченко, журналист РБК Александр Соколов и брат оппозиционера Алексея Навального – Олег.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль изучит переданный Собчак список политзаключенных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак передала избранному президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и просит освободить, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, - сказал Песков. - Он его принял и поручил своей администрации проработать этот список».

Список Собчак состоял из 16 человек, среди которых фигуранты дела о митинге 26 марта 2017 г. Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный за терроризм крымский активист Александр Кольченко, осужденный за госизмену ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат политика Алексея Навального Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и другие.

19 марта в Кремле во время встречи всех принимавших участие в президентских выборах кандидатов Собчак передала Путину список и попросила освободить перечисленных в нем лиц.

Экономика
Новости

ПФР начнет рассчитывать пенсии при помощи искусственного интеллекта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году запустит в пилотном режиме новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного интеллекта. Об этом заявил предправления ПФР Антон Дроздов, передает «РИА Новости».

В большинстве случаев (93%) для расчета пенсий возможности информационной обработки позволяют полностью исключить влияние человека, отметил Дрозов. По его словам, с новой системой ПФР ознакомился уже в феврале, а начнут использовать ее после мая.

В среду стало известно, что ПФР сократит более 9000 сотрудников к 2022 г. – это примерно 8%, а также в три раза уменьшит число территориальных отделений. Это произойдет из-за цифровизации работы ПФР и запуска электронных услуг, в частности «личного кабинета».

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений в слиянии двух крупных агрегаторов такси

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель службы, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», – говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.

В прошлом году «Яндекс.Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett – 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов в российском чемпионате

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В рейтинге указана годовая зарплата спортсменов.

Самый высокооплачиваемый футболист по версии Sports.ru – это аргентинец Леандро Паредес с доходом 5 млн евро. Сейчас Паредес выступает за «Зенит», а до этого несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание.

Следом в рейтинге идут уроженец Хорватии Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый игрок-россиянин – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, в общем рейтинге он на шестом месте.

В прошлом году пятерка самых высокооплачиваемых игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.

Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Политика
Новости

Мэр Калининграда ушел в отставку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его решение утвердил городской совет депутатов, сообщает ТАСС со ссылкой на советника мэра Викторию Кашинскую.

По ее словам, Ярошуку «поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне».

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один выступил против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 г.

В ноябре 2018 г. Ярошука избрали в третий раз мэром Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов

Экономика
Новости

Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтруд подготовит системные предложения об индексации пенсий в России выше инфляции, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Начать повышение пенсий темпами, превышающими инфляцию, поручил по итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 гг., готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставленных президентом», - сказал Топилин (цитата по «РИА Новости»).

Начало такой опережающей индексации уже положено, отметил министр: с 1 января 2018 г. пенсии были проиндексированы на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за 2017 г.

В 2017 г. с 1 февраля страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров были проиндексированы на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и доиндексированы с 1 апреля на 0,38%.

В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%. Правительство решило компенсировать это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото