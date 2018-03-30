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SpaceX успешно запустила ракету со спутниками Iridium

Частная космическая компания SpaceX сегодня успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium, сообщила компания. Это уже пятый запуск в интересах оператора, который формирует на орбите созвездие из 75 спутников Iridium NEXT. Оно, помимо голосовой связи, впервые обеспечит сравнительно быстрый (128 Кбит/с) спутниковый интернет на мобильных терминалах.

Пуcк Falcon 9 (51-й по счету) произведен с площадки на авиабазе Вандерберг, Калифорния, с помощью вторично используемой первой ступени. Мягкая посадка первой ступени на этот раз не планируется, но компания попытается «поймать» одну из створок обтекателя полезной нагрузки. До сих пор это не удавалось.