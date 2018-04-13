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Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram

Таганский суд выдал Роскомнадзору решение суда о блокировке Telegram для его исполнения. Об этом «Интерфаксу» собщили в суде. «В течении какого времени решение будет исполнено - через час, два, через сутки или более, принимает решение уже Роскомнадзор», - отметила представитель суда.

Пресс-служба Роскомнадзора уточняла, что начнет ограничивать доступ к мессенджеру Telegram после получения решения суда. «Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства. Дополнительная информация по данному вопросу будет своевременно опубликована на сайте ведомства», - говорилось в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Павла Дурова на территории России. Судья постановила немедленно исполнить решение суда. Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram передаст Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Адвокаты мессенджера пообещали обжаловать решение в Мосгорсуде. У них на это есть месяц, отмечала судья Юлия Смолина в ходе оглашения вердикта.