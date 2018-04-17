Греф отказался считать подконтрольный Сбербанку мессенджер заменой Telegram

Политика

Новости

Меркель заявила о солидарной ответственности России за химатаку в Сирии

Российские власти разделяют ответственность с правительством Сирии за предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы знаем, что относительно атаки ядовитым газом в Сирии Россия, как союзник [президента Башара] Асада, разделяет ответственность. В этом нет никаких сомнений, в то же время важно продолжать диалог с Россией», – сказала Меркель (цитата по Reuters) на пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Меркель добавила, что рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в обозримом будущем. Ранее лидеры государств в телефонном разговоре выразили готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по правительственным объектам в Сирии, которые связаны, по данным союзников, с программой химического оружия страны. Атака стала ответом на предполагаемое применение 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте химического оружия против оппозиционных Асаду сил. Сирия назвала сообщения о химатаке недостоверными. Российское Минобороны заявило об отсутствии следов химоружия в Думе. Москва также заверила, что сирийские власти уничтожили все запасы боевых отравляющих веществ. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пригороде Дамаска из 70 погибших от обстрела у 43 были обнаружены признаки химического отравления, а 500 человек с аналогичными симптомами были доставлены в больницы.

Меркель сочла военный удар союзников по Сирии соразмерным и необходимым для поддержания международного бойкота применению химического оружия и предостережения сирийских властей от дальнейшего применения боевого яда. Путин в телефонном разговоре с Меркель назвал атаку коалиции актом агрессии и нарушением международного права.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил об ответственности за гибель людей в результате химатаки в Думе России и Ирана, поскольку руководство стран поддерживает режим Асада. Позже Трамп подчеркнул, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».