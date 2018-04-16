Сбербанк удалил своего бота в Telegram
Сервис помогал клиентам искать отделения банков и узнавать курсы валют
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Сообщения боту отправить невозможно
Евгений Разумный / Ведомости
Бот «Спасибо от Сбербанка» удален из Telegram. Аккаунт указан в списке чатов как «удаленный», сообщения боту отправить невозможно, но история переписки сохранена. Еще в субботу, 14 апреля, бот работал и корреспондент «Ведомостей» уточнял с его помощью баланс.
«Ведомости» ожидают комментариев Сбербанка.
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram. Операторам связи ведомство выдало предписание ограничить доступ к мессенджеру.
13 апреля Таганский суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. Решение может быть отменено, если мессенджер исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.