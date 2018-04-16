Сбербанк удалил своего бота в Telegram

Сообщения боту отправить невозможно Евгений Разумный / Ведомости

Бот «Спасибо от Сбербанка» удален из Telegram. Аккаунт указан в списке чатов как «удаленный», сообщения боту отправить невозможно, но история переписки сохранена. Еще в субботу, 14 апреля, бот работал и корреспондент «Ведомостей» уточнял с его помощью баланс.

«Ведомости» ожидают комментариев Сбербанка.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram. Операторам связи ведомство выдало предписание ограничить доступ к мессенджеру.

13 апреля Таганский суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. Решение может быть отменено, если мессенджер исполнит требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) и передаст ей ключи дешифровки сообщений пользователей.