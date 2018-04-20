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DDoS-атаки на сайт Роскомнадзора осуществлялись из-за рубежа

Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства. «Атаки [на сайт] были проведены из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты Роскомнадзора и «Ростелекома» предпринимают все необходимые меры для улучшения защиты сайта от внешних воздействий. «Все атаки были успешно отражены», - добавили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщилось, что за последние три дня на сайт Роскомнадзора были осуществлены четыре DDoS-атаки. Проблемы с загрузкой сайта начались в ночь на 17 апреля - после того как Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Причиной блокировки стал отказ руководства Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. Вынося решение, суд постановил, что блокировка с Telegram будет снята, если мессенджер выполнит требования ФСБ.

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