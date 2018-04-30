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T-Mobile и Sprint договорились об объединении

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Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, договорились о слиянии. Детали объединения приводятся на сайте T-Mobile. Объединенная компания ставит своей целью лидерство на рынке связи 5G.

Стороны рассчитывают, что после объединения у компании будет 127 млн клиентов, а ее стоимость составит $146 млрд. Это сопоставимо по масштабу с крупнейшими представителями сектора – Verizon Communications и AT&T. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер пояснил, что объединяющиеся компании намерены создать сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США, самыми низкими ценами и преложить самое большое число рабочих мест.

Приобретение Sprint обойдется в $26 млрд, отмечает CNN. Рыночная стоимость самой T-Mobile составляет $55 млрд. После слияния компания сохранит название T-Mobile.

Сделка потребует одобрения американских регуляторов, но процедура согласования не будет простой, указывает Reuters. Ранее они бросили вызов следке по приобретению AT&T за $85 млрд компании Time Warner.

Это уже вторая попытка T-Mobile и Sprint объединить свои активы. Первая обернулась неудачей в 2014 г. после того как администрация президента США Барака Обамы предъявила к сделке антимонопольные претензии.

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Политика
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Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд, сообщает BBC. Отмечается, что на Радд оказывалось давление по миграционным вопросам.

Речь идет об объявлении вне закона некоторых мигрантов первой волны, прибывших из стран Карибского бассейна более полувека назад. Их именуют по названию корабля, на котором в 1948 г. в Лондон прибыли первые иммигранты, чтобы пополнить нехватку рабочей силы в стране – Windrush.

Радд обвиняют в том, что ее ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и ей самой было об этом известно. Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, ранее неоднократно призывавшая Радд к отставке, одобрила ее решение уйти в отставку.

Накануне Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд на имя Терезы Мэй от 2017 г. в котором ставится цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.

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Бизнес
Новости

WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд

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Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23-процентную премию к своей рыночной стоимости.

Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.

Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.

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Бизнес
Новости

Global Witness назвала объем средств российского бизнеса в британских офшорах

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На счетах российских предпринимателей в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness, специализирующейся на борьбе с коррупцией.

Сейчас на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более 34 млрд фунтов. Из них более 30 млрд фунтов размещены на Британских Виргинских островах (BVI), приводит детали The Sunday Times.

За прошедшее десятилетние через британские офшоры прошли более 110 млрд фунтов. Из них около 68 млрд фунтов – через Британские Виргинские острова. Это делает британские заморские территории вторым по популярности у россиян местом хранения средств после Кипра.На этой неделе парламент Великобритании собирается проголосовать за законопроект, предписывающий раскрытие бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. Это позволит узнать владельцев скрытых активов, рассчитывают авторы законопроекта. Документ был инициирован представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Его поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.

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Политика
Новости

Сирия заявила о «враждебной атаке» на свои базы

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Военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия вечером 29 апреля. Как сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный военный источник, они подверглись «враждебной атаке», с чьей именно стороны не уточняется.

Одной из целей атак стала армейская база, известная как Бригада 47, передает Reuters со ссылкой на источник из числа сил оппозиции. Это место известно как центр вербовки иранских боевиков-сибитов, сражающихся вместе с силами президента Сирии Башара Асада.

Собеседник в разведсообществе отметил, что многочисленные ракетные удары поразили несколько командных пунктов, что привело к десяткам ранений и жертв.

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Политика
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КНДР переведет часы на южнокорейское время

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Объединение временных зон Северной и Южной Кореи состоится 5 мая. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на решение Верховного Народного Собрания КНДР. Пхеньян выполняет обещание лидера страны Ким Чен Ына, данное в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 27 апреля. Оно было воспринято как экспромт, но именно это стало «первым практическим шагом для национального примирения и единства», приводит слова Ким Чен Ына северокорейское KCNA.

Идея объединить временные зоны возникла у лидера КНДР в ходе переговоров с коллегой, когда он взглянул на часы, показывающие разное время, пересказывает контекст принятия решения KCNA. Увиденное опечалило Ким Чен Ына, и он «предложил объединить время Севера и Юга, прежде чем делать что-либо еще». Сообщить об этом решено было лишь 29 апреля.

КНДР перешла на собственное время в августе 2015 г., переместив стрелки часов в стране на 30 минут назад. Это объяснялось стремлением отойти от наследия японского колониального правления 1910-1945 гг. Ранее на Корейском полуострове было единое время.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала третьим саммитом в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром встречались действовавшие на тот момент южнокорейские президенты - Ким Дэ Чжун в 2000 г. и Но Мун Хен в 2007 г.

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Бизнес
Новости

S7 Airlines рассказала об аварийной посадке самолета в Черногории

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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Тиват, в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории. При заходе на посадку у самолета возникли проблемы с закрылками, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Оттуда пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе», – рассказал представитель S7 Airlines.

В авиакомпании подчеркнули, что экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности.

По данным сервиса Flighradar24, инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Он вылетел из «Домодедово» 28 апреля в 12.21 мск и должен был совершить посадку в Тивате в 15.30 мск, однако в итоге самолет приземлился в Подгорице почти на час позже.

Ранее об инциденте в Черногории рассказала солистка группы Serebro Ольга Серябкина, летевшая этим рейсом. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», – написала она в Instagram, обвинив стюардесс в непрофессиональном поведении в экстренной ситуации.

Продюсер и юрист группы решат, обращаться ли по данному факту в суд, сообщила РБК концертный директор группы Serebro Елена Вакулина.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» уволит стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

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Авиакомпания «Аэрофлот» после проверки приняла решение уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Калининград 25 апреля стюардесса во время объявления на английском языке назвала город Кенигсбергом.

«Аэрофлот» сообщил, что подобные объявления делает старший бортпроводник. «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», – добавил представитель авиакомпании.

Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 г. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.

С чего начинался «Аэрофлот»

Технологии
Новости

Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета

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Основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей принять участие в митинге за свободу интернета, который состоится 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. «Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию», – написал Дуров на своей странице во «В контакте».

По его мнению, будущее российского интернета находится в руках пользователей. «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров.

Митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры начнется в 14.00 мск. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.

«Если вы поддерживаете свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс – приходите на митинг 30 апреля в 14.00. Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков!» – призывают организаторы.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ

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В воскресенье иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria. Они признаны виновными в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Ранее в апреле уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. Они также понесут наказание за поддержку ИГ. По данным Министерства иностранных дел России, в иракских тюрьмах находятся от 50 до 70 женщин с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что в Ираке в субботу был задержан один из влиятельных лидеров ИГ Ибрагим Мешаль Марей. Его задержали сотрудники спецслужб на левом берегу реки Тигр в районе Мосула и передали иракским властям. 

Военная операция в Мосуле в 2016 году

Бизнес
Новости

В совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

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Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной, которая вошла в совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.

Линн Эльзенханс ранее занимала должность генерального директора американской нефтяной компании Sunoco.

Всего в совет директоров Saudi Aramco вошли пять новых членов. Помимо Эльзенханс новыми директорами стали министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.

Как отмечает агентство, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины крайне редко занимают столь высокие посты. 

Бизнес
Новости

Третья линия завода «Ямал СПГ» может быть запущена уже в этом году

Ведомости
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Третья линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена в декабре 2018 г. или в январе 2019 г. Об этом сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Вторая линия находится в пусконаладке, и мы планируем ее запуск в сентябре. Третья линия будет где-то в декабре – январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», – сказал Михельсон (цитата ТАСС).

Ранее компания планировала, что третья линия завода будет запущена в середине следующего года. Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г.

Михельсон также сообщил, что мощность завода «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря. 

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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