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T-Mobile и Sprint договорились об объединении

Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, договорились о слиянии. Детали объединения приводятся на сайте T-Mobile. Объединенная компания ставит своей целью лидерство на рынке связи 5G.

Стороны рассчитывают, что после объединения у компании будет 127 млн клиентов, а ее стоимость составит $146 млрд. Это сопоставимо по масштабу с крупнейшими представителями сектора – Verizon Communications и AT&T. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер пояснил, что объединяющиеся компании намерены создать сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США, самыми низкими ценами и преложить самое большое число рабочих мест.

Приобретение Sprint обойдется в $26 млрд, отмечает CNN. Рыночная стоимость самой T-Mobile составляет $55 млрд. После слияния компания сохранит название T-Mobile.

Сделка потребует одобрения американских регуляторов, но процедура согласования не будет простой, указывает Reuters. Ранее они бросили вызов следке по приобретению AT&T за $85 млрд компании Time Warner.

Это уже вторая попытка T-Mobile и Sprint объединить свои активы. Первая обернулась неудачей в 2014 г. после того как администрация президента США Барака Обамы предъявила к сделке антимонопольные претензии.