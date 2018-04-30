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Технологии
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Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

Ведомости
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В возрасте 63 лет умер владелец и президент группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на вице-президента и управляющего директора «Ланита» Владимира Грибова.

Информацию о смерти Генса «Ведомостям» подтвердила директор по персоналу «Ланита» Надежда Шалашилина. По ее словам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Грибов в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах.

Георгий Генс родился в Москве 5 октября 1954 г. Окончил в 1976 г. экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», был кандидатом экономических наук, сообщается на сайте группы компаний.

Генс занимал 151 место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние в 2018 г. журнал оценил в $700 млн.

IT-холдинг «Ланит» был основан в 1989 г., он объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта.

Политика
Новости

Мэй назначила нового министра внутренних дел Британии

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила нового министра внутренних дел страны. МВД возглавил Саджид Джавид, ранее занимавший должность министра по делам общин и местного самоуправления Британии, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Предыдущий министр внутренних дел страны Эмбер Радд в понедельник подала в отставку на фоне миграционного скандала, который разгорелся после публикации газеты The Guardian.

Недавно издание сообщило, что у МВД Великобритании есть программа депортации определенного числа мигрантов, называемых «поколением Windrush». Речь идет о выходцах из стран Карибского бассейна и Африки, которых Британия приглашала на работу после Второй мировой войны из-за нехватки рабочей силы. Их называют поколением Windrush по названию корабля, который в 1948 г. доставил в Британию первую группу мигрантов.

По данным газеты, мигрантам уже стали отказывать в медицинской помощи, им угрожают депортацией, умышленно создавая «враждебную среду» для них.

Эмбер Радд сначала отрицала существование программы, но позднее была вынуждена признать, что она действительно есть.

Новый министр Саджид Джавид сам происходит из семьи пакистанца, который переехал в Великобританию в 1960-х гг. Отмечается, что он стал первым мусульманином на посту министра внутренних дел Великобритании. 

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Политика
Новости

Прокуратура направила Навальному предостережение по поводу акции 5 мая

Ведомости
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Прокуратура Москвы предупредила Алексея Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, которая запланирована на 5 мая.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», – приводит «Интерфакс» заявление прокуратуры.

Ведомство отметило, что мэрия Москвы запретила проведение акции на Тверской улице. «Организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», – говорится в сообщении прокуратуры.

Власти Москвы предлагали Навальному перенести митинг на проспект Академика Сахарова, но он отказался. В связи с этим мэрия полностью запретила проведение акции 5 мая. Однако Навальный призвал своих сторонников выйти в этот день на Тверскую. 

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве

Бизнес
Новости

Завершено строительство первой нитки «Турецкого потока»

Ведомости
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В понедельник у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», сообщил «Газпром». Строительство ведется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море, отметила компания. Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день.

«Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап – построена первая нитка газопровода. Темп строительства – высокий», – отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, за год построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности.

«Турецкий поток» – проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Турция – второй по величине экспортный рынок «Газпрома». В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому коридору. В 2017 г. «Газпром» экспортировал на турецкий рынок рекордный объем газа – 29 млрд куб. м. 

Политика
Новости

В Москве начался митинг против блокировки Telegram

Ведомости
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.

По данным проекта «Белый счетчик», к 14.00 на территорию проведения митинга прошли 3300 человек. «Скорость пропуска через рамки медленная. Большая плотность на подходе за рамками», – отмечается в сообщении «Белого счетчика.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье призвал москвичей принять участие в митинге. По его мнению, это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию.

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров во «В контакте».

Технологии
Новости

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в первые выходные проката

Ведомости
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Новый фильм от Marvel и Disney «Мстители: Война бесконечности» в первые выходные установил абсолютный рекорд в американском и мировом прокатах, сообщают The Hollywood Reporter и Variety. По данным СМИ, картина за субботу и воскресенье собрала $630 млн – $250 млн в США и $380 млн за рубежом.

Ранее рекордсменом в американском прокате был фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», собравший за первые выходные $248 млн. Мировым рекордсменом считался «Форсаж 8», заработавший $532 млн за первый уик-энд.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Энтони и Джо Руссо основан на комиксах издательства Marvel Comics о приключениях команды супергероев. Картина является сиквелом предыдущих экранизаций 2012 и 2015 гг. В России новые «Мстители» выйдут 3 мая.

Политика
Новости

Доход главы Крыма в 2017 году составил 2,6 млн рублей

Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов в 2017 г. заработал столько же, сколько и в позапрошлом году, – 2,6 млн руб. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте главы Республики Крым.

Собственности у Аксенова нет, в пользовании у него по-прежнему находятся земельный участок площадью 607 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м.

Доход супруги Аксенова в прошлом году составил 19,9 млн руб. В 2016 г. она задекларировала 32,8 млн руб.

Супруге главы Крыма принадлежат две квартиры площадью 66,3 кв. м и 30,6 кв. м, а также шесть нежилых помещений площадью 129,8 кв. м, 112,5 кв. м, 73,8 кв. м, 93,9 кв. м, 116 кв. м и 36,3 кв. м. В 2016 г. она декларировала еще одну квартиру площадью 81,9 кв. м, в декларации за 2017 г. ее нет. Также супруга задекларировала легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Кроме того, в пользовании супруги Аксенова находятся два земельных участка площадью 607 кв. м и 961 кв. м и жилой дом 577,5 кв. м. 

Самые «бедные» чиновники

Политика
Новости

Несколько десятков человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

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Не менее 29 человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана, еще более 40 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Оба взрыва произошли в одном районе Кабула, где расположены правительственные здания, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартиру разведслужбы Афганистана. Также в непосредственной близости от места взрыва находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане и посольство США.

Первый взрыв устроил террорист-смертник на мотоцикле. Второй прогремел спустя 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, замаскированный под оператора.

В результате второго взрыва погибли как минимум семь журналистов, в том числе фотограф агентства AFP, а также корреспондент и оператор афганского телеканала 1TV. СМИ подтвердили информацию о гибели своих сотрудников.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», сообщает AFP

Политика
Новости

Один человек оказался под завалами после обрушения на шахте в Туве

Ведомости
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На угольной шахте «УК Межегейуголь» в Туве утром в понедельник произошел обвал породы, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Обрушение произошло в 10.30 по местному времени (6.30 мск) на глубине 140 м.

«Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей», – написал глава Тувы на странице «В контакте». Один из спасателей оказался под завалами, связи с ним нет, добавил Шолбан Кара-оол.

На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Республике Тува. По предварительным данным, под завалами оказался участок длиной 30 м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения, сказал «Интерфаксу» представитель регионального управления Следственного комитета России.

Угледобывающий комплекс расположен на Межегейском месторождении в центральной части республики, уточняется на официальном портале республики. Шахта «УК Межегейуголь» принадлежит компании Evraz. Работы по строительству шахты начались в 2011 г., общая сумма капиталовложений Evraz составила около $200 млн. В 2017 г. на шахте было добыто 904 000 т угля, в 2016 г. – более 560 000 т.

Политика
Новости

Лидер оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьера Армении

Ведомости
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Лидер парламентской фракции «Елк», организатор протестов в Ереване Никол Пашинян официально утвержден в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении, сообщил журналистам член фракции Эдмон Марукян.

В случае утверждения в должности премьера Пашинян первым делом намерен организовать внеочередные парламентские выборы. «По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов», – сказал Пашинян (цитата «Интерфакса»).

Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.

Для утверждения в должности премьера необходимо набрать 53 голоса в парламенте. При этом у партии «Елк» в Национальном собрании страны только девять мест, абсолютное большинство – у Республиканской партии. Вопрос о выборах нового премьера будет обсуждаться на специальном заседании Национального собрания республики 1 мая.

В Ереване и других городах Армении с 17 апреля проходят акции протеста, организованные оппозицией. Они начались после назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны. На фоне продолжающихся митингов Саргсян 23 апреля подал в отставку.

Как на улицах Еревана праздновали отставку Сержа Саргсяна

Политика
Новости

Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд, сообщает BBC. Отмечается, что на Радд оказывалось давление по миграционным вопросам.

Речь идет об объявлении вне закона некоторых мигрантов первой волны, прибывших из стран Карибского бассейна более полувека назад. Их именуют по названию корабля, на котором в 1948 г. в Лондон прибыли первые иммигранты, чтобы пополнить нехватку рабочей силы в стране – Windrush.

Радд обвиняют в том, что ее ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш и ей самой было об этом известно. Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, ранее неоднократно призывавшая Радд к отставке, одобрила ее решение уйти в отставку.

Накануне Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд на имя Терезы Мэй от 2017 г., в котором ставится цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.

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Бизнес
Новости

WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд

Ведомости
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Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23%-ную премию к своей рыночной стоимости.

Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.

Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.

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