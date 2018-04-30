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Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс

В возрасте 63 лет умер владелец и президент группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на вице-президента и управляющего директора «Ланита» Владимира Грибова.

Информацию о смерти Генса «Ведомостям» подтвердила директор по персоналу «Ланита» Надежда Шалашилина. По ее словам, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Грибов в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где во время отпуска катался на горных лыжах.

Георгий Генс родился в Москве 5 октября 1954 г. Окончил в 1976 г. экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», был кандидатом экономических наук, сообщается на сайте группы компаний.

Генс занимал 151 место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние в 2018 г. журнал оценил в $700 млн.

IT-холдинг «Ланит» был основан в 1989 г., он объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта.