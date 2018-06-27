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Facebook свернул проект раздачи интернета с помощью дронов

Facebook отказался от создания дронов для предоставления доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли, сообщает Financial Times (FT). Работа над этим проектом под названием Aquila велась с 2014 г., когда компания приобрела британского производителя дронов Ascenta.

В городе Бриджуотер в Великобритании команда разработчиков пыталась создать работающие на солнечной энергии дроны весом около 450 кг и с размахом крыльев 42 м, как у самолетов Boeing 737. Беспилотники Aquila совершили два полномасштабных тестовых полета над пустыней Аризоны. Первый из них потерпел крушение 28 июня 2016 г., по информации Национального совета США по безопасности транспорта (NTSB). Он провел в воздухе 96 минут.

Facebook свернул проект после того, как в мае компанию покинул его руководитель и основатель Ascenta Эндрю Кокс, отмечает FT. Facebook сообщил во вторник, что продолжит работать над технологией передачи данных на большой высоте и необходимыми комплектующими в партнерстве с другими компаниями, включая Airbus. «Прекрасно видеть, что ведущие компании аэрокосмической отрасли тоже начали инвестировать в эту технологию, в том числе в разработку дизайна и конструкции нового летательного аппарата с большой высотой полета. Учитывая это, мы решили больше не разрабатывать и не строить собственный летательный аппарат и закрыть наш объект в Бриджуотере», - объяснила компания [цитата по FT].

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