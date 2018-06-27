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Стоимость биткойна опускалась ниже $6000

Стоимость биткойна ненадолго упала ниже психологической отметки в $6000, передает Bloomberg. Как отмечает агентство, с начала 2018 г. биткойн подешевел почти на 60%.

На 17.56 мск стоимость биткойна составляла $5988, снизившись на 2,2%. Последний раз биткойн торговался на этом уровне 6 февраля этого года.

По данным биржи Coinmarketcap, на 19.50 мск стоимость биткойна составляла $6127. Капитализация составляла более $104,89 млрд.

Стоимость биткойна достигла максимального значения в декабре 2017 г. - более $20 000.

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