Veon назначил главного операционного директора

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Путин обвинил критиков Трампа в готовности пожертвовать интересами США

Президент России Владимир Путин отреагировал на критику в США результатов его встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом. «В США, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши писатели-сатирики: жалкие и ничтожные люди. Но это не так, в данном случае это не так: это и не жалкие, и не ничтожные люди – наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории», – заявил президент, выступая на совещании с послами и постоянными представителями в МИДе России в четверг.

Комментируя события в США, где встретившийся с Путиным Трамп оказался под массированным огнем критики, Путин решил, по его словам, «оторваться от текста» заготовленного выступления и высказаться «уже совсем от себя, что называется». «Мы видим, что в США есть силы, которые с легкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения. В жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке», – сказал российский президент. По его мнению, эти силы готовы жертвовать интересами американского бизнеса, «который теряет многомиллионные контракты – рынок теряет российский». Они также готовы жертвовать рабочими местами в США – пусть немногочисленными, но все же имеющимися в связи с кооперацией с российскими партнерами, отметил Путин: «Счет идет на десятки тысяч, а может, и на сотни тысяч».

«Эти силы готовы жертвовать интересами своих союзников как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в частности, например, имею в виду интересы государства Израиль – ведь мы говорили (с Трампом) в том числе и об обеспечении безопасности на Голанах в ходе операции в Сирии», – добавил российский президент. Критики переговоров Трампа и Путина готовы жертвовать и вопросами обеспечения своей собственной безопасности, указал Путин: «Обращаю ваше внимание на то, что в 2021 г. прекращает действовать договор об СНВ-3. По большому счету мы могли бы жить и без него, даже еще несколько лет назад, но все-таки сделали правильный шаг – пошли на заключение договора. И если сегодня, прямо сейчас не будет начата работа по его продлению, то через полтора года он просто закончится, его не будет».

Это совершенно не вписывается «в нашу с вами политическую философию», посетовал Путин: «Нас всегда учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать об этих фундаментальных интересах и их всегда ставить выше. Но нет».

Сказанное Путиным российские дипломаты должны учитывать в своей практической работе, оговорился президент: «Говорю это не для того, чтобы кого-то поругать».

Несмотря на массированную критику Трампа, Путин все же надеется, что «путь к позитивным изменениям» в отношениях между Россией и США все же начат. «Полагаю важным, что наконец состоялась полноформатная встреча, позволяющая говорить напрямую. И она была в целом успешной, привела к полезным договоренностям. Посмотрим, конечно, как будут дальше развиваться события», – отметил президент.

Как прошла встреча Путина и Трампа