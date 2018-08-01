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Бывший замминистра связи возглавил новую инвестиционную компанию в IT

Бывший замминистр связи и генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух возглавил новую компанию «Ай ти инвест», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Назначение «Ведомостям» подтвердил и сам Массух. При этом свою должность в центре он также сохранит.

В конце июля компанию «Ай ти инвест» основал владелец 10% «Новых облачных технологий», адвокат Алексей Кирсанов, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ему принадлежит 85%, еще 15% – у некой Ирины Яшечкиной.

По словам Массуха, компания будет инвестировать в программно-аппаратные комплексы – платформенные решения из «железа» и софта. Конечно, это будут российские решения, подчеркивает Массух. При этом он пока не раскрывает, чьи деньги будет инвестировать компания. Сейчас «Ай ти инвест» уже рассматривает несколько сделок, уточнил Массух, не называя конкретные компании. «Ай ти инвест» будет вкладываться в зрелые компании с собственными разработками, рассказал он.

Например, компания «Новые облачные технологии» разрабатывает пакет «Мой офис», который представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис. Основные надежды «Новых облачных технологий» связаны с государственным курсом на IT-импортозамещение, идея которого сформулирована в так называемом реестре отечественного софта. Его список ограничивает свободные закупки программного обеспечения госорганами и некоторыми госкомпаниями.

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