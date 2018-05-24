Технологии / ИТ-бизнес

Российский конкурент Microsoft получит 1,9 млрд рублей от Внешэкономбанка

У «Новых облачных технологий» – влиятельные акционеры
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Разработчик отечественного офисного софта «Новые облачные технологии» привлекает 1,9 млрд руб. от Внешэкономбанка (ВЭБ). На Петербургском международном экономическом форуме они подписывают соглашение о сотрудничестве, сообщили «Ведомостям» гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров и представитель ВЭБа.

Часть денег ВЭБ инвестирует в компанию в обмен на долю (меньше контрольной), часть будет выдана в форме кредита, рассказывает гендиректор Комиссаров: сейчас сделка еще структурируется и завершится через несколько месяцев.

Деньги компании будут нужны на доработку продуктов. За последние полтора года компания начала более 100 пилотных проектов в государственных и частных корпорациях, органах власти, которые и затребовали у продуктов компании новый функционал, объясняет Комиссаров.

Предполагается, что и ВЭБ будет закупать софт компании, уточняет представитель банка.

Компания разрабатывает пакет «Мой офис», который представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис. Основные надежды «Новых облачных технологий» связаны с государственным курсом на IT-импортозамещение, идея которого сформулирована в так называемом реестре отечественного софта. Его список ограничивает свободные закупки программного обеспечения госорганами и некоторыми госкомпаниями.

В 2015 г. 40% компании приобрел бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков и впоследствии наращивал долю. В истории компании был еще один акционер с такой должностью - Алексей Басов, но свой пакет он продал.

В прошлом году у компании появилось еще несколько влиятельных акционеров. В сентябре 1,6% компании приобрел Томас Хендель. С 2012 по 2016 г. он занимал пост вице-президента «Роснефти», а прежде Хендель возглавлял Российско-немецкое энергетическое агентство. В ноябре совладельцем компании стал другой немец, Маттиас Варниг, – бывший сотрудник разведки ГДР и давний знакомый Владимира Путина.

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