Технологии

Новости

UBS планирует использовать опыт развлекательных сервисов для рекомендаций по акциям

Банковская группа UBS рассматривает возможность создания для клиентов рекомендаций по управлению активами и хедж-фондами на основе алгоритмов, аналогичных тем, что используются технологическими компаниями, например стриминговыми и музыкальными сервисами, пишет Financial Times. Рекомендации на основе алгоритма должны будут содержать информацию для инвесторов об интересных сделках. Управляющий директор UBS Джузеппе Нути заявил изданию, что внедрение нового алгоритма позволит клиентам «легко находить то, что они искали». «Это то, что мы пытаемся сделать для наших клиентов, представляя им выбор вероятных, интересных сделок», - пояснил он.

Выбор инвестиций в скором времени может стать похожим на выбор телешоу на Netflix или на поиск новой музыки на Spotify, отмечает FT. Так же, как люди когда-то прислушивались к рекомендациям друзей и критиков относительно новых телешоу или музыки, так и клиенты банка часто прислушиваются к рекомендациям банковских сотрудников. UBS надеется сделать этот процесс более автоматизированным. Рекомендации будут готовиться для клиентов на основе их предпочтений. Алгоритм будет оценивать, сможет ли та или иная транзакция заинтересовать клиента. Новая технология должна помочь банковской группе в выявлении инвесторов, которые захотят купить то, что UBS пытается продать, и наоборот

По словам Нути, ранее работа банковского специалиста по продажам в UBS не зависела от технологической революции, но теперь все изменится. Сейчас алгоритм в тестовом режиме применяется в сфере продаж корпоративных облигаций банка. В будущем UBS планирует начать его применять при продаже активов других классов.

В тестовом режиме рекомендации на основе алгоритма поступают к специалистам по продажам для того, чтобы они могли принять решение, стоит ли предлагать клиенту ту или иную сделку, объясняет Нути. В будущем специалиста как посредническое звено выведут из данного процесса.