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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новую модель Mac mini

Apple выпустит обновленный Mac mini, предназначенный для профессионального использования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Компьютер, представляющий собой небольшую «коробку», к которой подключаются внешний монитор, клавиатура и мышь, получит новый процессор и опции памяти, что повысит цену на устройство. Впервые эта модель была представлена в 2005 г., сейчас она стоит около $500.

По данным агентства, Apple готовит к осенней презентации три модели iPhone, часы Apple Watch с более крупным экраном, а также обновленные планшеты. Кроме того, компания планирует выпустить новую версию MacBook Air, спустя три года после последнего значительного обновления. По данным Bloomberg, ноутбуки Apple, скорее всего, покажет в октябре, отдельно от своей ежегодной сентябрьской презентации смартфонов.

Обновленные компьютеры MacBook Air появятся после того, как Apple сообщила о снижении квартальных продаж своих компьютеров Mac на 13% в июле – до 3,7 млн. Этот показатель стал для компании самым низким с 2010 г. Впервые Apple представила тонкий и легкий ноутбук – MacBook Air Apple – в 2008 г. Bloomberg отмечает, что компания стремится сделать доступной модель с экраном диагональю 13 дюймов и Retina-дисплеем. По замыслу компании одними из основных покупателей станут школы, покупающие ноутбуки оптом.

В дополнение к новым моделям Mac Apple готовится запустить MacOS Mojave – новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac, которая включает новые функции для сортировки файлов и разработки приложений под iPad. Компания также планирует представить новую версию Mac Pro, самого мощного и дорогого компьютера Mac, в следующем году. Представитель Apple Билл Эванс отказался комментировать агентству эту информацию.

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