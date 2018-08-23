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Apple удалила из App Store сервис аренды жилья в Крыму из-за санкций

Apple удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», 20% бронирований которого совершаются в Крыму. Компания объяснила решение введенными против России санкциями. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Суточно.ру».

Приложение было удалено из магазина приложений 17 августа. Представитель компании-разработчика Ксения Тильканова в беседе с газетой уточнила, что проблемы с выпуском обновлений приложения начались еще в апреле. В письме, направленном Apple в адрес сервиса (копия есть у издания), объясняется, что он не может размещаться в App Store из-за антироссийских санкций.

Согласно условиям ограничений, магазин Apple не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложили эмбарго. Apple рекомендовала российскому сервису обратиться с повторным запросом на включение при снятии ограничений. «Суточно.ру» стал первым работающим с Крымом сервисом аренды жилья, столкнувшимся с проблемами при работе в App Store.

Сам сервис связывает решение американской компании в отношении себя с активной работой на территории Крыма. На регион приходится 22,7% всех бронирований, сделанных через платформу. Тильканова заметила, что ранее он также начал масштабную рекламную кампанию по привлечению новых арендодателей в Крыму. Apple на запрос газеты не ответила.

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