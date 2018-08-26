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НМГ купила 4% акций «Первого канала» у Абрамовича

АО «Национальная медиа-группа» (НМГ) увеличила долю в «Первом канале» на 4% – до 29% акций телеканала, сообщила «Интерфаксу» гендиректор НМГ Ольга Паскина. Она уточнила, что долю в 4% приобрела подконтрольная НМГ компания.

25 августа РБК сообщал, что миллиардер Роман Абрамович сократил долю в «Первом канале» на 4%. Абрамовичу через ООО «ОРТ-КБ» принадлежали 24% АО «Первый канал». Бизнесмен был вынужден снизить долю, так как получил гражданство Израиля, а по закону о СМИ иностранцы и лица с двойным гражданством не могут иметь в собственности более 20% компании - учредителя российского СМИ.

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» до сделки принадлежало 25% телевещателя.