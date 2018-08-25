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Абрамович сократил свою долю в «Первом канале»

Миллиардер Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале» на 4% до 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Абрамович, получивший в мае гражданство Израиля, был вынужден снизить долю из-за закона о СМИ – он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании - учредителя российского СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

Покупателем 4% канала должен был выступить один из действующих акционеров компании, наиболее вероятно – Национальная медиа группа (НМГ), сообщали источники РБК.

В 2010 г. Абрамович продал НМГ 25% «Первого канала» за $145 млн (в этом случае весь канал стоил на тот момент $580 млн). Сейчас стоимость канала намного ниже, потому покупка 4% вещателя должна была быть дешевле, говорил источник РБК, близкий к одному из акционеров «Первого канала».

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» до сделки принадлежало 25% телевещателя.