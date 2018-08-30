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Twitter запросит дополнительную информацию у заказчиков рекламы на острые темы

Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении правил для рекламодателей, выходящих на аудиторию США с рекламой на политические и прочие острые темы национальной важности. Об этом компания сообщила в официальном блоге. По мнению The Washington Post, более полное раскрытие информации о себе рекламодателем призвано противодействовать пропаганде, в том числе российской, перед промежуточными выборами 2018 г. в США.

Под новые правила подпадает реклама на тему абортов, гражданских прав, изменения климата, права на ношение оружия, иммиграции, национальной и личной безопасности, налогов и торговли. Список тем в будущем может быть расширен. Заказчик такой рекламы обязан пройти сертификацию с подтверждением названия и адреса на территории США. Эта информация будет доступна пользователям, причем сами посты будут маркироваться специальным образом и сохраняться для публичного доступа.

Исключение сделано только для СМИ, следует из сообщения: «Мы считаем, что новостные организации, рекламирующиеся на Twitter, которые освещают проблему, не продвигая точку зрения "за" или "против", не должны быть субъектами новой политики».