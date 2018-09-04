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Samsung до конца года представит складной смартфон

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Samsung до конца года представит складной смартфон. Об этом президент мобильного направления компании Донг Джин Ко рассказал телеканалу CNBC.

По его словам, устройство может быть представлено на конференции разработчиков Samsung в ноябре в Сан-Франциско. Топ-менеджер признал, что процесс разработки нового смартфона оказался «сложным», но компания «практически завершила» его. Исследования компании свидетельствуют об интересе пользователей к такому устройству, добавил топ-менеджер Samsung.

Собеседник телеканала отметил, что при разработке нового устройства Samsung применил опыт, который получил при разработке планшетов. «Большую часть времени, думаю, все будут использовать устройство в сложенном состоянии, однако, когда пользователь захочет посмотреть какое-то видео, он сможет развернуть его», – пояснил Донг Джин Ко. Другие детали о внешнем виде устройства он раскрывать не стал.

Он добавил, что Samsung постоянно задает себе вопрос, почему же пользователь захочет именно это устройство, а не планшет. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждая функция, каждое нововведение было значимо и для пользователя. Он должен понимать, зачем Samsung сделал это», – пояснил Донг Джин Ко.

Издание напоминает, что сообщение о новом смартфоне появилось после того, как в прошлом месяце Samsung анонсировал выпуск умной колонки Galaxy Home. Устройство должно стать ответом на подобные устройства от конкурентов – Amazon Echo и Google Home. В новую колонку от Samsung будет встроен голосовой помощник Bixby, которому пользователи смогут задавать вопросы и давать простые поручения.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Бизнес
Новости

Минтранс предложил компаниям из списка Белоусова возможные проекты для инвестиций

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Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова могут инвестировать в развитие железных дорог и портов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы. «Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», – сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Дитриха, для привлечения компаний из списка Белоусова может быть использован механизм концессий.

«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями – я имею в виду возможность инвестировать в России, – объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», – добавил министр транспорта.

Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос – ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, – социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.

Предложить список проектов компании из списка Белоусова должны к середине сентября. Глобально проекты будут разделены на корпоративные и государственные, говорил один из собеседников «Ведомостей». Решено утвердить четыре группы проектов, три из которых будут ориентированы на регионы, где работают компании: проекты, которые компании разработали, но пока не смогли реализовать, их новые проекты и инфраструктурные проекты государства в регионах их присутствия. В четвертую группу войдут «инфраструктурные мегапроекты», отмечал собеседник «Ведомостей». Два других не уверены, что такая группа проектов появится.

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Политика
Новости

FT узнала о переводе через Danske Bank $30 млрд связанных с Россией денег

Ведомости
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Через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 г. перевели около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 г. рекорда, составив около 80 000 операций на сумму примерно $30 млрд», – уточняет издание.

Приведенная аналитиками сумма переводов во много раз превышает прежние оценки, взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 г. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк планирует детально изучить их.

Ранее прокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего представителей эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств. Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг уточняла, что в причастности к сделкам подозреваются 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

Дело Hermitage

Политика
Новости

Климкин рассказал о возможности размещения на Украине баз НАТО

Ведомости
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Запрет аренды украинских военных баз для временного пребывания иностранных военных касается только Черноморского флота. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ICTV, комментируя инициативу президента страны Петра Порошенко.

Климкину был задан вопрос о том, заменяли ли российские базы силы НАТО. «Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, предложенная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано», – ответил Климкин. При этом он уточнил, что перед вступлением Украины в НАТО и ЕС  ее конституция будет меняться и вопрос о размещении баз будет в ней прописан.

Накануне Порошенко попросил Верховную раду в ускоренном порядке рассмотреть предложенные им изменения в конституцию. Они призваны закрепить «евроатлантический вектор» политики Украины и ее стремление в ЕС и НАТО. Текст законопроекта был опубликован на сайте украинского парламента. Норму о запрете аренды военной базы для Черноморского флота предполагается исключить из переходных положений конституции.

Выбор редактора
Политика
Новости

РКК «Энергия» перепроверит все корабли «Союз» и «Прогресс»

Ведомости
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Все хранящиеся на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проверка пройдет в рамках расследования причин ЧП на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09». Это решение было принято внутриведомственной комиссией РКК «Энергия» на прошедшем 3 сентября совещании. Ревизия в Королеве начнется в ближайшие дни, на Байконуре – со следующей недели. На космодроме сейчас находятся три корабля для запуска на МКС – «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10». Запуск последнего намечен на октябрь.

В производстве в Королеве находится более 10 кораблей, срок сборки каждого – около 2,5 года. В середине сентября планируется завершить производство грузового корабля «Прогресс МС-11», который первым из российских аппаратов отправится на МКС. Его старт намечен на 7 февраля 2019 г.

Инцидент с утечкой воздуха в бытовом отсеке «Союза МС-09» произошел в ночь на 30 августа. Тогда экипаж обнаружил «микротрещину» и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее.

Накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об обнаружении на обшивке внутри корабля следов сверла. «Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», – рассказал Рогозин. По его словам, рассматриваются все версии. «Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это – брак или некие преднамеренные действия? Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», – подчеркнул гендиректор госкорпорации.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Спрос на столичные новостройки бизнес-класса превысил предложение

Ведомости
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Новое предложение квартир бизнес-класса в новостройках Москвы в первой половине 2018 г. оказалось на 43% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Colliers International. За это время на рынке появились 12 новых комплексов площадью 325 000 кв. м. Объем поглощения достиг 443 000 кв. м. – на 51% больше, чем годом ранее. В результате объем экспонируемого жилья в этом сегменте сократился на 8% – впервые за полтора года.

Эксперты объясняют происходящее спецификой конкуренции девелоперов. «Участники рынка предпочитают продавать жилье в уже реализуемых комплексах постепенно, а в отдельных удачных локациях переносят старт продаж на более поздний этап проекта», – говорит директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева. Рисков системной нехватки жилья она не видит. За три года объем предложения в сегменте жилья бизнес-класса вырос на 40%, сейчас в экспозиции 1,41 млн кв. м.

При сохранении спроса и активности застройщиков предложение начнет расти. По итогам полугодия правительство Москвы выдало разрешение на строительство 17,7 млн кв. м жилья и апартаментов, из которых больше половины выйдет в продажу в ближайшие два года, отмечает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. По ее прогнозу, к концу 2018 г. предложение вырастет на 12%, а к концу 2019 г. – на 40%. Спрос в 2018 г. на 40–45% превысит показатель прошлого года, но уже в 2019 г. начнет снижаться из-за высоких ставок по ипотеке, отмечает эксперт. Из 39% потенциальных покупателей, готовых кредитоваться, по действующим ставкам эту возможность рассматривают лишь 10%.

Разношерстная Таганка: почему район в центре Москвы нельзя считать полностью элитным

Выбор редактора
Экономика
Новости

Продать активы готовы более 80% российских компаний

Ведомости
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К частичной продаже своих активов готовы 84% российских собственников. Об этом говорится в глобальном опросе аудиторско-консалтинговой группы EY «Барометр уверенности компаний», на который обратил внимание РБК. При этом вложиться в новые проекты готовы лишь 32% инвесторов. Основная активность связана с продажей малого и среднего бизнеса, пояснил партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов. Исследование проводилось весной и совпало по времени с введением США апрельских санкций.

Инвесторов пугает напряженность в отношениях между странами Запада и Россией. Из тех, кто выразил готовность продать свой российский бизнес, 51% опрошенных отмечает риски его закрытия и лишь 33% могут сделать это из-за экономической неэффективности. Среди тех, кто говорит о рисках, 55% выделяют геополитическую напряженность.

Эксперты указывают на сокращение сумм и числа сделок по приобретению иностранными инвесторами российских активов из-за сложностей с оценкой инвестиционной привлекательности.

Сумма сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первой половине 2018 г. выросла более чем вдвое и составила $13,5 млрд, побив рекорд последних четырех лет, указывали аналитики Thomson Reuters. В то же время речь идет о минимальном числе сделок за последние 10 лет – 499. При этом количество сделок с приобретением российских активов иностранными компаниями снизилось на 15%, а по стоимости – на 11%.

Во втором полугодии эксперты прогнозируют снижение активности на рынке слияний и поглощений. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что «некоторые сделки в первом полугодии были отложены как раз по причине новых американских санкций, поскольку неизвестно, как поведет себя российская экономика в условиях новых ограничений, участники рынка, скорее, пойдут по пути откладывания стратегических решений, такие риски в условиях экономической неопределенности вряд ли дадут возможность получать хорошие дивиденды».

Бизнес
Новости

Монополист на рынке лотерей выйдет на рынок лизинга автомобилей

Ведомости
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Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, монополиста на рынке лотерей в России, запускает онлайн-сервис лизинга автомобилей Next.Car. Об этом в S8 рассказали «Коммерсанту».

Как рассказали в компании, сервис предлагает взять машину минимум на год в лизинг или в аренду от трех месяцев, а после выкупить ее или заключить новый договор на этот или другой автомобиль. Договор заключается онлайн, машина предоставляется в течение суток. Услуга включает страховку, налоги, зимнюю резину и сезонный шиномонтаж.

Расчет ежемесячного платежа делается на основе срока аренды, пробега и размера депозита, вносимого клиентом при заключении сделки. Новый Ford Focus будет стоить почти 13 000 руб. в месяц при аренде на три года, депозит – 395 000 руб.

Сервис проходит бета-тестирование, тарифы к запуску могут измениться, отметили в S8. Вначале, на запуске, планируется предоставить около 2000 машин, а за три года – до 40 000. Для взаимодействия с автодилерами Accenture разработала IT-платформу.

Как отмечает «Коммерсантъ», СМИ ранее назвали бизнес-партнером Саркисяна владельца автодилера «Авилон» Александра Варшавского. Операционный директор массового и премиум-сегмента компании Александр Никонов подтвердил, что «Авилон» участвует в запуске. «Большинство автомобилей, которые находятся в нашем стоке, представлены на платформе Next.Car», – сказал он. Варшавский отметил, что целевая аудитория сервиса иная, чем у дилера: речь идет о клиентах, готовых выбирать автомобиль онлайн и пользоваться им, а не владеть.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о контракте «Энергомаша» на поставку в США ракетных двигателей РД-181

Ведомости
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Химкинское НП «Энергомаш» заключило с американской Orbital ATK контракт на поставку четырех дополнительных двигателей РД-181 для ракет-носителей типа Antares. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров космической промышленности. В «Энергомаше» ситуацию не комментируют.

Контракт на поставку должен быть исполнен до 2021 г. Его сумма не раскрывается. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не планирует разрывать космическое сотрудничество с США, несмотря на санкции, и будет поставлять двигатели до тех пор, пока в этом заинтересован Вашингтон. Он также указал на «взаимную зависимость» двух стран в вопросе о поставке двигателей.

У «Энергомаша» уже есть обязательство по поставке РД-181 для ракеты-носителя Antares, разработанной той же Orbital. Она предназначена для запуска на орбиту грузов, прежде всего для МКС. Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказывал о заключении контракта с американской United Launch Alliances (ULA) на поставку дополнительных ракетных двигателей РД-180. Сейчас же, по его словам, переговоры на поставку двигателей ведутся не только с США, но и с Китаем, а также с Аргентиной, Бразилией и Индией.

Тем не менее зависимость «Энергомаша» от поставок в США пока остается критической, отмечает собеседник, близкий к руководству «Роскосмоса». Ни одна другая страна не готова начать серийные закупки двигателей – более 10 единиц. В случае с поставками в Китай в российском СБ полагают, что речь может идти о закупке Пекином минимальной партии для последующей разработки своих аналогов. При подписании с Китаем соглашения необходимо будет подписать и документы по защите интеллектуальной собственности, подчеркнул Рогозин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп призвал Россию не совершать «тяжелейшую гуманитарную ошибку» в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия и Иран будут участвовать в атаке сирийского президента Башара Асада на провинцию Идлиб, они совершат «тяжелейшую гуманитарную ошибку». Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Сирийский президент Башар Асад не должен атаковать провинцию Идлиб. Россия и Иран совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциально человеческой трагедии. Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» – подчеркнул Трамп.

Идлиб – единственный крупный регион Сирии, который остается в руках вооруженной оппозиции.

25 августа Минобороны России заявило, что боевики в провинции «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. Эта провокация, по мнению российского министерства, «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет Трамп. Президент США пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но страна может «очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химоружие во время военной операции в Идлибе.

Политика
Новости

РБК рассказал об основных задачах политуправления Минобороны

Ведомости
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Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого было объявлено в конце июля, будут организация военно-политической пропаганды, предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения об управлении. Подлинность проекта подтвердил изданию источник в министерстве.

Согласно документу, военно-политическая пропаганда и агитация в Вооруженных силах станет одной из главных задач управления. ГВПУ будет заниматься разработкой учебных планов военно-политической подготовки для всех категорий личного состава от рядовых до высшего командования.

ГВПУ будет проводить информационно-разъяснительную работу по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав, следует из проекта. Также управление будет организовывать «военно-социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

Кроме того, ГВПУ будет заниматься психологической работой с военнослужащими, в частности отбором поступающих на военную службу и согласованием назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Политуправление будет контролировать работу ведомственных СМИ. Оно будет выделять субсидии телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Структура будет заниматься организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

В задачи ГВПУ войдет поддержание дисциплины в армии. Оно должно будет предупреждать «негативные социальные процессы», включая процессы «на межнациональной и межрелигиозной основе». Политуправление также будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» в Вооруженных силах и координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных.

В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК. Издание направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить подлинность документа.

Как пояснил РБК близкий к Минобороны источник, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу, первым шагом было создание «Юнармии». Устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной запрещено Конституцией, речь идет «о ценностях и традициях, существующих в российской армии веками, – идее служения Отечеству», подчеркнул собеседник издания.

О создании Главного военно-политического управления стало известно 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал два указа: первый посвящен введению должности 11-го замминистра – начальника ГВПУ, второй – назначению на эту должность генерал-полковника Андрея Картополова.

Бизнес
Новости

РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% дальних маршрутов частным операторам

Ведомости
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Компания РЖД, показывающая стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, выступает против целевой модели рынка пассажирских перевозок до 2025 г., разработанной Минтрансом, в частности против отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

В проекте Минтранса до 10% перевозок в дальнем следовании после 2021 г. предлагалось отдавать на 15 лет частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД выражала мнение, что это не целевая модель рынка, а модель регулирования работы самой монополии, ограничивающая ее самостоятельность.

Пегов в письме Лушникову обратил внимание на отсутствие механизма компенсации РЖД за то, что у нее будут отбирать прибыльные маршруты в пользу частников. По мнению монополии, закрепление за частниками до 10% создает неравные условия и не ведет к развитию конкуренции. Кроме того, Пегов указал на дискриминирующие РЖД пункты программы – недопуск аффилированных с ней компаний к ряду конкурсов, приоритетность независимых перевозчиков перед монополией при определении победителя. Значительная часть претензий РЖД относится к приданию услугам локомотивной тяги публичного статуса и введению регулируемых цен на них.

РЖД подчеркивает, что заинтересована в качественной переработке целевой модели пассажирских перевозок. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Коммерсанту», что недавно целевая модель рассматривалась на совещании в Аналитическом центре при правительстве, РЖД пока не видела исправленной редакции. В Минтрансе сказали, что прорабатывают финальную версию целевой модели с учетом позиции монополии.

За период с января по август РЖД перевезла 760,1 млн человек – это на 3,2% больше, нежели годом раньше, в дальнем следовании показатель вырос на 8,3% до 76,2 млн человек. Пассажирооборот вырос на 5,1%, в дальнем следовании – на 6%.

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