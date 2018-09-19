Видеохостинг Rutube инвестировал в веб-сериал

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The Sun узнала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери

Двое посетителей ресторана в Солсбери, которые были госпитализированы из-за плохого самочувтсвия 16 сентября, оказались 30-летней россиянкой Анной Шапиро и ее 42-летним мужем Алексом Кингом. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как рассказала Шапиро, они с мужем арендовали дом в деревне Лэндфорд в графстве Уилтшир, который находится недалеко от Солсбери. Шапиро спросила владелицу дома, где им можно было бы поесть, и та посоветовала им итальянский ресторан Prezzo. Он расположен в пяти минутах ходьбы от Zizzi, где в день отравления обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Когда мы приехали туда, я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс — сибас, овощи и молодой картофель. Также мы заказали два бокала белого вина», — рассказала Шапиро.

По ее словам, Кинг к концу обеда почувствовал себя плохо и направился в туалет. Спустя 15 минут она забеспокоилась и пошла за ним. «Я увидела, что он лежит на полу около раковин. Он лежал лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, но у него изо рта шла пена и он оттолкнул меня. Я побежала вниз за помощью», — отметила Шапиро.

После того, как она вызвала помощь, по ее словам, она тоже почувствовала себя плохо.

По данным The Sun, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г. В 2008 г. она переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Sky News сообщал со ссылкой на источники, что один из них — русский по национальности. Полиция заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок».