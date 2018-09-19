Новости
Технологии
Новости

Видеохостинг Rutube инвестировал в веб-сериал

Ведомости
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Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа») в октябре запускает свой первый веб-сериал. Об этом сообщили в компании «Коммерсанту».
Сериал, который сделан по заказу Rutube, называется «Бар “На грудь”. Он состоит из восьми десятиминутных серий про посетителей бара. Производством сериала занималась киностудия МИМ.
Сначала он будет показан на Rutube, а затем на других “крупнейших онлайн-платформа”, сообщил директор по работу с партнерами видеохостинга Армен Айрапетян. Эти платформы он не назвал, отметив, что переговоры еще продолжаются.
Инвестирование в сериалы может продолжиться, сообщил Айрапетян. По его словам, Rutube планирует оценить, “насколько это жизнеспособный формат”.
Как сообщила “Коммерсанту” режиссер “Бара “На грудь” Ирина Вилкова, телевидение “консервируется все больше” и увидеть что-то необычное там большая редкость, поэтому таланты перетекают в интернет. Rutube — первая крупная площадка, заказавшая веб-сериал, до этого жанр развивался в России скорее как самодеятельность, отметил продюсер сериала Георгий Шабанов. 

Политика
Новости

Польша хочет построить американскую базу «Форт-Трамп» за $2 млрд

Ведомости
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Президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил о намерении создать на территории своей страны постоянную американскую базу. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше, которые мы назвали бы Форт-Трамп», - приводит его слова Associated Press.

Сейчас в Польше присутствуют 3000 военнослужащих США на ротационной основе. Варшава хотела бы увеличения американского контингента и его постоянного присутствия в стране. За это администрация Дуды готова заплатить $2 млрд. США могут принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

Отвечая на вопрос, согласны ли США на предложение Польши, Трамп заметил: «Я вместе с президентом. Я чувствую, что он прав», приводит его слова New York Post.

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Политика
Новости

Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Ведомости
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Во Владивосток прибыла комиссия ЦИК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК. Им предстоит проверить результаты голосования на выборах губернатора края во втором туре. По итогам подсчета голосов было зафиксировано более 60 жалоб.

«Два представителя (ЦИК – ред.) работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — уточнила Камаева. По ее словам, представители ЦИК, вероятно, посетят и другие районы, а также пообщаются с боровшимися во втором туре кандидатами. Уже состоялась встреча с выдвиженцем КПРФ Андреем Ищенко, который лидировал по ходу подсчета голосов с разницей до 7%, но при обработке последнего процента бюллетеней оказался на втором месте с результатом 48,06%. Камаева охарактеризовала беседу с Ищенко как «установочную». С врио губернатора Андреем Тарасенко, выдвинутым «Единой Россией», и набравшим 49,55% голосов, встреча запланирована на сегодня.

Комиссия ЦИК планирует ознакомиться с жалобами, изучить документы, проехать по комиссиям и встретиться с представителями правоохранительных органов. Она пробудет в крае ориентировочно 2-3 дня.

Ранее ТИК Советского района Владивостока сообщил об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям из-за срабатывания пожарной сигнализации в тот момент, когда не все протоколы были внесены в систему ГАС «Выборы».

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала взять тайм-аут до среды на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье. Сомнений в том, что они состоялись, у Центризбиркома нет.

Накануне Ищенко рассказал, что представители штаба Тарасенко предложили ему пост вице-губернатора. «Я их послал», - резюмировал представитель КПРФ. Аппарат Тарасенко опроверг факт предложения. Сделка по аналогичному сценарию была заключена вчера в Хабаровске между проигравшим в первом туре губернатором Вячеславом Шпортом и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом.

Выбор редактора
Политика
Новости

The Sun узнала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери

Ведомости
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Двое посетителей ресторана в Солсбери, которые были госпитализированы из-за плохого самочувтсвия 16 сентября, оказались 30-летней россиянкой Анной Шапиро и ее 42-летним мужем Алексом Кингом. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как рассказала Шапиро, они с мужем арендовали дом в деревне Лэндфорд в графстве Уилтшир, который находится недалеко от Солсбери. Шапиро спросила владелицу дома, где им можно было бы поесть, и та посоветовала им итальянский ресторан Prezzo. Он расположен в пяти минутах ходьбы от Zizzi, где в день отравления обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Когда мы приехали туда, я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс — сибас, овощи и молодой картофель. Также мы заказали два бокала белого вина», — рассказала Шапиро.

По ее словам, Кинг к концу обеда почувствовал себя плохо и направился в туалет. Спустя 15 минут она забеспокоилась и пошла за ним. «Я увидела, что он лежит на полу около раковин. Он лежал лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, но у него изо рта шла пена и он оттолкнул меня. Я побежала вниз за помощью», — отметила Шапиро.

После того, как она вызвала помощь, по ее словам, она тоже почувствовала себя плохо.

По данным The Sun, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г. В 2008 г. она переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Sky News сообщал со ссылкой на источники, что один из них — русский по национальности. Полиция заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Политика
Новости

Трамп: у США нет планов вводить санкции за участие в «Северном потоке-2»

Ведомости
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Планов вводить санкции против компаний, которые были вовлечены в проект «Северный поток — 2», у США нет. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой, передает Polskie Radio.

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности санкций. 

Президент США раскритиковал Германию, чьи компании участвуют в строительстве газопровода. «Мы думаем, что для жителей Германии плохо то, что эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию из России», — добавил Трамп (цитата по Reuters).

В совместном заявлении, выпущенном после встречи, Трамп и Дуда заявили, что продолжат совместно пытаться «противостоять таким энергетическим проектам, как “Северный поток-2”, которые угрожают нашей взаимной безопасности».

В июне этого года представитель министерства экономики Германии сообщила, что США заверили Германию, что любые введенные против России санкции не затронут строительство газопроводов, в частности «Северного потока — 2».

В сентябре американский министр энергетики не исключил, что США могут ввести санкции против газопровода «Северный поток». Также ранее не исключала санкции замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект предусматривает прохождение трубы через исключительные экономические зоны и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его одобрили все эти государства за исключением Дании.

Партнеры «Газпрома» по проекту — пять европейских компаний, в частности немецкие Uniper и Wintershall. Против строительства «Северного потока – 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.

Экономика
Новости

Счетная палата выявила системные недоработки на стройках на Северном Кавказе

Ведомости
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По результатам проверки объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе Счетная палата пришла к выводу о недостаточности мер, «принимаемых регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РБК.

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок найдены не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. По его словам, замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования». Он пообещал, что Счетная палата «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

По состоянию на начало 2018 г. на Северном Кавказе было 4 тыс. незавершенных объектов. Строительство почти 1,2 тыс. из них началось более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы. Лидеры по этому показателю — Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

На этот же момент общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе — 160,7 млрд руб. 88,3 млрд руб. из них были выделены из федерального бюджета на софинансирование строительства 1,5 тыс. объектов. По данным Счестной палаты, значительная часть незавершенного строительства — объекты социального назначения, в частности недостроенные школы.

Ведомство подчеркнуло, что по результатам проверки направит обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.

Технологии
Новости

Мединский предложил назначить управляющим Фонда кино директора музея

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский внёс в правительство кандидатуру на пост директора Фонда кино, это Лариса Солоницына, которая сейчас управляет Музеем кино, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к фонду. «Медуза» опубликовала такую же информацию на ссылкой на собственные источники.

Солоницына не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Фонда кино от комментариев отказался, представитель Минкульта в 18:00 сообщал «Ведомостям» что министерство не вносило кандидатуры, а позднее перестал отвечать на звонки. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева переадресовал вопрос в Минкульт.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. Сейчас фондом управляет Антон Малышев, с которым у Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в массовом коммерческом кино, которым занимается Фонд кино.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР возбудил дело из-за крушения Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Главное военно-следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, следователи и криминалисты СК работают на месте падения самолета совместно с представителями Минобороны. Они устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По какой статье возбуждено дело, Следственный комитет не уточнил.

Российский Ил-20 сбила накануне сирийская система ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту — 15 военнослужащих.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию. По оценке министерства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль выразил сожаление по поводу сбитого самолета. Он возложил ответственность за крушение Ил-20 на режим президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «цепью трагических случайных обстоятельств». Он подчеркнул, что ответные действия прежде всего будут «направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии». По его словам, это будут такие «шаги, которые заметят все».

18 сентября Путину позвонил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он выразил сожаления в связи с гибелью российских военных, также возложил ответственность за произошедшее на Сирию и предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля для того, чтобы установить причину происшедшего.

Политика
Новости

При столкновении автобусов в Воронежской области пострадали десятки человек

Ведомости
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В Воронежской области на трассе «Дон» столкнулись два автобуса, пострадали десятки людей.

МЧС по Воронежской области получило сообщение об аварии в Новоусманском районе на 525 километре трассы М-4 «Дон» в 20.38 вторника, следует из сообщения МЧС. «РИА Новости» сообщило со ссылкой на экстренные службы, что при столкновении автобусов пострадали 39 человек, есть один погибший.

По данным «Интерфакса», погибли трое человек, еще 16 госпитализированы с травмами. Столкнулись следовавшие в попутном направлении автобусы Volvo и Neoplan, принадлежащие перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил агентству, что ДТП, по предварительным данным, спровоцировал водитель Volvo. «Предварительно он не рассчитал дистанцию до впереди идущего автобуса "Неоплан". Возможно, вследствие усталости уснул за рулем», — сказал источник.

Экономика
Новости

Минфин поддержал план президента ВТБ по отказу от доллара

Ведомости
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Министерство финансов поддерживает предложение президента ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что никто не предлагает вводить запрет на хождение доллара. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — сказал Моисеев (его цитирует «РИА Новости»).

По мнению замминистра, расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, товары из России должны экспортироваться за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, добавил Моисеев.

Андрей Костин во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин.

Второй пункт плана, по словам президента ВТБ, предполагает перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Кроме того, Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Эмоции Восточного экономического форума

Политика
Новости

Послов Швейцарии и Нидерландов вызывали в МИД после заявлений о шпионаже

Ведомости
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Министерство иностранных дел России во вторник провело беседу с послами Швейцарии и Нидерландов в Москве Ивом Росье и Рене Джонс-Босом. Причиной стали заявления этих стран о растущей активности российских спецслужб на территории Швейцарии, говорится в сообщении МИДа. Ведомство назвало эти обвинения бездоказательными.

Посла Швейцарии уведомили, что «продолжение подобной конфронтационной риторики способно нанести серьезный ущерб в целом конструктивно развивающимся российско-швейцарским отношениям». Послу Нидерландов указали на недопустимость провокаций в СМИ.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпице пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы.

После этого Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Власти страны подтвердили, что с весны три раза вызывали российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Бизнес
Новости

Суверенный фонд Катара QIA сменит руководителя

Ведомости
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Главный исполнительный директор суверенного фонда Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани уйдет с занимаемой должности после 4 лет работы, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Причины ухода неизвестны. Официально об отставке еще не было объявлено. О том, кто возглавит фонд, также не сообщается.

По данным Sovereign Wealth Fund Institute, QIA занимает 10 место среди крупнейших мировых суверенных фондов. Стоимость его активов оценивается в $320 млрд.

В начал сентября швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а QIA стал владельцем 18,93% акций российской компании. В результате сделки прямая доля QIA в «Роснефти» теперь составляет 18,93%.

QIA был создан в 2005 г. Его основной целью является инвестирование доходов Катара от экспорта нефти и сжиженного природного газа.

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