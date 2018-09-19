Alibaba разработает собственные чипы искусственного интеллекта для интернета вещей
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba создаст к 2019 г. дочернее предприятие, специализирующееся на разработке чипов с элементами искусственного интеллекта и квантовых процессоров. Об этом говорится в заявлении компании.
В сообщении уточняется, что Alibaba нацелилась на развитие таких направлений бизнеса компании, как облачные технологии и интернет вещей (Internet of things). Новое предприятие наймет от 200 до 300 сотрудников. Позже оно будет выделено в отдельную компанию. Сумма первоначальных инвестиций не раскрывается.
«Alibaba намерена выпустить свой первый чип со встроенными элементами искусственного интеллекта под названием AliNPU во второй половине 2019 г.», — рассказал технический директор компании Чжан Цзяньфэн. Его слова приводятся в сообщении. Первый квантовый чип компания пообещала представить через два-три года.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. Компания была создана китайским бизнесменом Джеком Ма в 1999 г. Ей принадлежат электронная платежная система Alipay, интернет-площадки Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также «дочки», занимающиеся разработками в сфере облачных технологий, - Alibaba Cloud и искусственного интеллекта — AI Labs.