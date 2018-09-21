Новости
Технологии
Новости

«Яндекс.Маркет» договорился об интеграции с крупнейшим турецким маркетплейсом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс.Маркет» договорился о стратегическом сотрудничестве с крупнейшим турецким маркетплейсом — Hepsiburada.com. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор по международному развитию российской компании Алекс Васильев. Информацию также подтвердил президент турецкой компании Эмре Экмекчи.

Согласно договоренностям пользователям трансграничной платформы «Яндекс.Маркета», которую запустят в октябре, будет предоставлен доступ к товарам на Hepsiburada.com в таких категориях, как одежда, обувь, аксессуары, домашний текстиль, товары для дома, бытовая техника турецких производителей. «Стороны также запустят логистическое решение, которое позволит консолидировать товары от турецких продавцов в фулфилмент-центре Hepsiburada.com площадью 100 000 кв. м в Стамбуле», — пишет газета. Товары с маркетплейса в Россию будет доставлять компания DPD в течение 4–7 дней.

Hepsiburada была основана в 2001 г. дочерью турецкого бизнесмена — владельца медиахолдинга Dogan Gazetecilik Айдына Догана — Ханзаде Доган Бойнер. Изначально компания работала по модели прямых продаж товаров. В феврале 2015 г. фонд Abraaj Capital инвестировал в развитие компании $100 млн в обмен на 25% акций компании. Маркетплейс на Hepsiburada.com заработал в 2016 г. Сейчас это крупнейшая турецкая e-commerce-платформа. На сайте представлено около 20 000 продавцов и 2000 брендов. Каждый месяц сайт посещают около 21 млн пользователей. Hepsiburada.com также владеет платежной системой Hepsipay и организует доставку для онлайн-ритейлеров в Стамбуле.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и слабеет к евро

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс рубля в пятницу на торгах Московской биржи укрепляется к доллару и ослабевает к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

В начале торгов доллар подорожал на 37 коп. к закрытию предыдущего торгового дня, до 66,64 руб., однако затем динамика изменилась и американская валюта подешевела до 66,14 руб. (-13 коп. к закрытию). По состоянию на 10.25 мск доллар стоит 66,23 руб. (-3 коп.).

Евро дорожает к рублю относительно четверга. Курс европейской валюты поднимался до 78,3 руб. (+27 коп.), на 10.25 мск евро стоит 78,06 руб. (+2 коп.).

Официальный курс Центробанка на 21 сентября составляет 66,47 руб. за доллар и 77,75 руб. за евро.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Первый штат в США ограничил использование пластиковых трубочек для коктейлей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из американских штатов впервые ввел ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал соответствующий законопроект, передает Associated Press. Новый закон вступит в силу с 2019 г. «Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия», — заявил Браун. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн тонн пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.

Со следующего года ресторанам запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.

Как отмечает AP, Калифорния активно ведет борьбу с использованием одноразовых изделий из пластика. Ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

Выбор редактора
Политика
Новости

Движение по Транссибу остановлено из-за схода вагонов под Иркутском

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На одном из участков Транссибирской железнодорожной магистрали - на перегоне Слюдянка 2 - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области — приостановлено движение в обоих направлениях из-за схода 12 вагонов грузового поезда. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Ведутся восстановительные работы», — отметили в ведомстве. Сотрудники следственного управления пытаются установить причины ЧП.

В пятницу, 21 сентября, в 4.43 мск с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, следовавшего в восточном направлении. В результате инцидента никто не пострадал. РЖД предупредила о задержке в пути (до 2 часов) следующих пассажирских поездов: № 2 Москва — Владивосток, № 208 Новокузнецк — Владивосток и № 306 Иркутск — Улан-Батор.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

Выбор редактора
Политика
Новости

Умер президент Вьетнама

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Ханое умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение и радио. Политик скончался на 61-м году жизни в больнице в 10.05 по местному времени (06.05 мск) после продолжительной болезни.

Чан Дай Куанг умер, «несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров», отмечает агентство.

Куанг стал президентом Вьетнама в апреле 2016 г. До этого он возглавлял министерство общественной безопасности. Это ведомство занимается сбором разведывательных данных и пресечением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии.

Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 г. в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Он окончил школу народной полиции и школу иностранных языков при МВД. С 1975 по 1996 г. служил в МВД, затем перешел в министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Чан Дай Куанг был десятым президентом Вьетнама.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у населения

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Объем свободных денег у российского населения в августе сократился на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. и составил 23 600 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

В июне социологи фиксировали рекордный рост свободных денег на руках у населения. Их сумма оценивалась в 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Тогда эксперты предупреждали, что это похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летних отпусков. В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

Снижение показателя в августе эксперты называют ежегодной тенденцией, исключением стал лишь 2016 г. «Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени», — отмечает «Ромир».

Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам восьми месяцев составило 23 900 руб., говорится в исследовании.

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.

Выбор редактора
Политика
Новости

Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, пишет РБК со ссылкой на заявление в Басманном суде представителя СКР. По данным следствия, заочно арестованный еще 7 августа бизнесмен находится в США. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей», говорит собеседник издания, знакомый с ходом расследования.

Три года назад компания Сластихина была одним из крупных подрядчиков «Роскосмоса». Как следует из сохраненной в web.archive-версии официального сайта, компания имела лицензию ФСБ на допуск к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии «Роскосмоса» для работы в космической отрасли. Собеседники издания утверждают, что компания Сластихина участвовала в строительстве штаб-квартиры «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве, а также строила административные здания на Байконуре. Также компания работала над реконструкцией и техническим перевооружением механического цеха филиала ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ). В числе прочего КБ обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения.

Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. По определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 г. по делу о банкротстве ООО, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании на 908 млн руб. В эту сумму включены требования ЦЭНКИ к «Инженерным системам» более чем на 200 млн руб. В определении Арбитражного суда говорится, что менеджмент компании не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию. Защита Сластихина считает, что его виновность не подтверждается материалами дела в достаточной степени. Связаться с подзащитным для уточнения его позиции адвокат не смог.

Бизнес
Новости

Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Мексиканского залива

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Caesar Tonga в Мексиканском заливе американской Focus Oil, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Принадлежащие Shell 22,5% акций могут быть проданы за $1,3 млрд.

По словам собеседников, переговоры пока находятся в той стадии, когда сделка может и не состояться. В проекте, помимо Shell, также участвуют Anadarko Petroleum, Equinor и Chevron. Добыча на месторождении началась в 2012 г., тогда его ресурсы оценивались в 400 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Сделка должна помочь Shell погасить долги более чем за $50 млрд после покупки в 2016 г. BG Group. Ранее компания заявляла, что для оплаты этой сделки она откажется от своих долей в активах на $30 млрд. До достижения этой цели остается $2,5 млрд, следует из отчетности компании за II квартал.

Политика
Новости

Кадыров попросит Кудрина о помощи в ликвидации республиканских недостроев

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой о содействии «в ускорении процесса ликвидации» незавершенного строительства в республике. Об этом Кадыров написал на своей странице «В контакте».

19 сентября стало известно о результатах проверки Счетной палаты на Северном Кавказе. Аудиторы обнаружили 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находится в Чечне (464) и Дагестане (387). По итогам проверки Кудрин указал на системные недоработки, писал РБК. Председатель Счетной палаты отмечал, что замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования», и пообещал, что его ведомство «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

Кадыров сделал акцент на другой причине недостроев – недостаточном финансировании строительно-монтажных работ или отсутствии средств для закупки оборудования. При этом он отметил, что «13 крупных объектов имеют высокую степень готовности и, приложив совместные усилия, могут быть достроены и введены в эксплуатацию» совместными усилиями. Также глава Чечни указал на то, что за последние 5 лет в республике был построен 551 объект стоимостью 21,3 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Sky News сообщил о планах Великобритании создать наступательные кибервойска

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны и центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают над созданием наступательных кибервойск, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники. О создании новой структуры планируется объявить в ближайшее время.

Ожидается, что в кибервойска войдут до 2000 человек, в том числе действующие специалисты центра правительственной связи, военнослужащие и контрактники. Сейчас штат сотрудников, отвечающих за кибербезопасность королевства, в 4 раза меньше. Создатели кибервойск рассчитывают на выделение из бюджета 250 млн фунтов, рассказал телекомпании один из источников. Другой сообщил, что сумма может быть даже больше.

Создание кибервойск для Великобритании является вопросом первостепенной важности, уверен бывший командир объединенного командования вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс. Это происходит на фоне кибернаступления таких стран, как Россия, отметил он. «Создавая наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы выравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить нам вред», — сазал Барронс.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Farfetch привлек $885 млн в ходе IPO

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Онлайн-ритейлер Farfetch привлек $885 млн в ходе IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times.

Всего было продано 44,2 млн акций по цене $20 за каждую, уточняет Bloomberg. По данным агентства, ранее компания установила цену акций в диапазоне от $17 до $19. Весь бизнес Farfetch был оценен в $ 5,8 млрд, добавляет Financial Times.

Farfetch – онлайн-ритейлер со штаб-квартирой в Лондоне. Компания была основана в 2008 г. португальским предпринимателем Жозе Невешем. У интернет-ритейлера более 700 партнеров среди люксовых брендов и бутиков, он доставляет одежду в 190 стран. На Farfetch продаются бренды Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Fendi, Cartier и др.

Акциями Farfetch будет торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FTCH. Торги начнутся в пятницу, 21 сентября.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Технологии
Новости

Россия продолжит участие в создании окололунной станции Gateway

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роскосмос» продолжит участвовать в проекте создания международной посещаемой лунной станции Gateway. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации по итогам встречи в американском Орландо, на которой обсуждались требования к станции.

В российской компании отметили, что планируют быть полноправным участником проекта Gateway. По итогам встречи стороны договорились «продолжать сотрудничество по созданию международной окололунной станции», отметили в «Роскосмосе». Роль России в проекте собеседник агентства не уточнил.

На встрече представители США продемонстрировали полноразмерный макет энергодвигательного модуля Gateway и системы аварийного спасения для американского лунного космического корабля Orion.

Соглашение о намерениях построить окололунную станцию Россия и США подписали в сентябре 2017 г. Россия может изготовить шлюзовую камеру для выхода экипажей в открытый космос. Как сообщалось ранее, строительство станции должно начаться в 2022 г., а российский отсек к ней будет присоединен в 2024 г. Тогда же к Луне может отправиться и первый российский космонавт, который примет участие в монтаже шлюзовой камеры. Изготовить ее должна РКК «Энергия».

Первые полеты на окололунную станцию будут проходить на американских кораблях Orion. В перспективе российские экспедиции планируется доставлять на станцию на отечественной технике, после того как будет создана лунная версия российского корабля «Федерация».

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото