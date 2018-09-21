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«Яндекс.Маркет» договорился об интеграции с крупнейшим турецким маркетплейсом

«Яндекс.Маркет» договорился о стратегическом сотрудничестве с крупнейшим турецким маркетплейсом — Hepsiburada.com. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор по международному развитию российской компании Алекс Васильев. Информацию также подтвердил президент турецкой компании Эмре Экмекчи.

Согласно договоренностям пользователям трансграничной платформы «Яндекс.Маркета», которую запустят в октябре, будет предоставлен доступ к товарам на Hepsiburada.com в таких категориях, как одежда, обувь, аксессуары, домашний текстиль, товары для дома, бытовая техника турецких производителей. «Стороны также запустят логистическое решение, которое позволит консолидировать товары от турецких продавцов в фулфилмент-центре Hepsiburada.com площадью 100 000 кв. м в Стамбуле», — пишет газета. Товары с маркетплейса в Россию будет доставлять компания DPD в течение 4–7 дней.

Hepsiburada была основана в 2001 г. дочерью турецкого бизнесмена — владельца медиахолдинга Dogan Gazetecilik Айдына Догана — Ханзаде Доган Бойнер. Изначально компания работала по модели прямых продаж товаров. В феврале 2015 г. фонд Abraaj Capital инвестировал в развитие компании $100 млн в обмен на 25% акций компании. Маркетплейс на Hepsiburada.com заработал в 2016 г. Сейчас это крупнейшая турецкая e-commerce-платформа. На сайте представлено около 20 000 продавцов и 2000 брендов. Каждый месяц сайт посещают около 21 млн пользователей. Hepsiburada.com также владеет платежной системой Hepsipay и организует доставку для онлайн-ритейлеров в Стамбуле.