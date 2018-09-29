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Технологии
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Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день более $3 млрд

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Основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг за день потеряли более $3 млрд из-за падения акций компаний, сообщает Bloomberg. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $1,62 млрд, он занимает 40-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $21,5 млрд.

Цукерберг потерял $1,66 млрд, его состояние на момент публикации оценивалось в $65,1 млрд. Основатель Facebook занимает 6-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Акции Tesla подешевели из-за иска, поданного американской комиссией по ценным бумагам и биржам после сообщения Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство считает, что основатель Tesla намеренно ввел акционеров в заблуждение. К закрытию торгов в пятницу котировки Tesla на NASDAQ упали на 13,9% до $264,77 за акцию. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%.

Акции Facebook подешевели после того, как соцсеть сообщила об устранении уязвимости, из-за которой пострадали более 50 млн пользователей. Котировки компании к закрытию торгов упали на 2,59% до $164,46 за акцию. Капитализация Facebook сократилась на $12,6 млрд до $474,8 млрд.

Политика
Новости

Воронежский губернатор прокомментировал выплату 23 окладов уволенному заму

Ведомости
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы были опубликованы в субботу утром в Telegram-канале «Незыгарь».

Подлинность документов подтвердили источники «Коммерсанта». Губернатор прокомментировал изданию эту информацию. По его словам, ничего незаконного в пенсионных выплатах Агибалову нет. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился Гусев. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.

Из документов, опубликованных в Telegram-канале «Незыгарь», следует, что 60-летний Агибалов был уволен с должности временно исполняющего обязанности вице-губернатора Воронежской области 15 сентября. А 17 сентября чиновник снова был назначен на ту же должность. В документе говорится, что трудоустройство было произведено по «заявлению Агибалова».

Оклад вице-губернатора составит 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать более 180 000 руб.

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Политика
Новости

Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке

Ведомости
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На съезде коммунистической партии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) произошел взрыв. По предварительным данным, там сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100-150 г в тротиловом эквиваленте, сообщило МВД республики.

При взрыве пострадали четыре человека, погибших нет, сообщает Донецкое агентство новостей. Трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Среди пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на члена компартии ДНР Геннадия Фоменко. О состоянии политика пока ничего не сообщается. По словам Фоменко, в здании находилось около 50 человек, взрыв произошел, когда съезд уже закончился и люди начали покидать здание.

Лидер партии Борис Литвинов рассказал журналистам, что здание, в котором проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.

В конце августа при взрыве в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Внеочередные выборы главы ДНР назначены на 11 ноября. До выборов временно исполняющим обязанности главы республики назначен Денис Пушилин.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости
Дарья Коржова

Путин сменил начальника управления президента по внешней политике

Ведомости
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Манжосина от должности начальника управления президента по внешней политике. Вместо него на эту должность назначен Игорь Неверов.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля. Они вступили в силу со дня подписания. Причина отставки Манжосина в документе не указана.

Манжосин был назначен начальником управления главы государства по внешней политике в мае 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев. Манжосин родился в Москве в 1958 г., окончил Московский государственный институт международных отношений. В разные годы работал в торговом представительстве СССР в Турции, в Министерстве иностранных дел СССР, в посольстве Советского Союза на Кипре, в российском МИДе, в службе помощников президента России.

Игорь Неверов родился в 1956 г., окончил МГИМО. На дипломатической работе с 1978 г., работал в посольстве СССР в США, в МИД СССР, Министерстве иностранных дел России, в российском посольстве в США. С 2009 по 2014 г. был послом России в Швеции. Неверов был награжден орденом Дружбы и орденом Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Политика
Новости

Референдум о пенсионной реформе не набрал кворума

Ведомости
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В Москве в субботу прошло собрание общефедеральной инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста. В ней приняли участие представители 13 инициативных подгрупп, ранее зарегистрировавших разные формулировки вопросов (всего ЦИК зарегистрировал пять формулировок вопросов, которые могут быть вынесены на референдум).

Собравшиеся проголосовали за то, чтобы обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации единой инициативной группы по проведению референдума по вопросу, который сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?». Такая формулировка была зарегистрирована вологодской подгруппой, представители которой вообще не принимали участия в собрании. Но ее сочли самой простой и юридически емкой.

Большинство участников собрания составили сторонники инициаторов объединения — справоросса Ильи Свиридова (шесть региональных подгрупп) и КПРФ (четыре подгруппы). К ним присоединились три независимые подгруппы — из Нижнего Новгорода (Алексей Якимов с соратниками зарегистрировал собственную формулировку вопроса), Воронежа (там воспользовались формулировкой подмосковной подгруппы) и Оренбурга (предпочли формулировку Свиридова). Ранее представители подмосковной подгруппы заявили, что не намерены участвовать в объединении.

По закону, для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса. Но запрет создавать в регионе больше одной подгруппы поставил инициаторов референдума в сложное положение: ни одна из формулировок не собрала количества подгрупп, необходимого для регистрации. Поэтому инициаторы последовали призыву председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая призвала всех объединяться, объяснил Свиридов. Он признал, что это делается, возможно, не самым оптимальным образом. Однако это первый опыт такого рода, подчеркнул он: закон о референдуме принят более 10 лет назад, а формы, которые участники собрания сегодня заполняют, ЦИК утвердил только 28 августа этого года.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова и секретарь ЦИК Майя Гришина разъяснили, что для объединения региональные подгруппы должны пройти перерегистрацию под один общий вопрос. Но инициаторы референдума решили, что им пытаются навязать лишние формальности.

Что касается отсутствия кворума, то ответственность за признание легитимности собрания его участники решили возложить на ЦИК. «Именно Центризбирком должен был уведомить всех учредителей подгрупп о проведении общего собрания», — настаивает одна из учредителей инициативной подгруппы в Алтайском крае Мария Прусакова. Инициаторы объединения сделали, что могли, но у них нет доступа к персональным данным. И, в конце концов, «если вы считали необходимым регистрацию 43 групп, то зачем регистрировали пять разных вопросов», недоумевает она.

«Ведомости» направили запрос в Центризбирком.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Перевернувшийся в Подмосковье автобус перевозил сотрудников «Магнита»

Ведомости
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Автобус, попавший в субботу в ДТП в Луховицком районе Подмосковья, перевозил сотрудников ритейлера «Магнит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Работники ритейлера ехали из распределительного центра в Коломне в город Зарайск. Всего в автобусе было 30 человек, рассказала компания, большинство получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла около семи утра по московскому времени на трассе М-5 «Урал», уточнило подмосковное управление МЧС. Автобус столкнулся с автомобилем, съехал в кювет и перевернулся. О причинах аварии пока ничего не сообщается.

В аварии пострадали 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи рассказал, что за помощью обратились 23 человека. «У многих сочетанные травмы. Порезы, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы», — сказал собеседник агентства. Все пассажиры автобуса, по предварительным данным, — россияне.

Экономика
Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета России на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., следует из материалов нижней палаты парламента.

На заседании правительства 25 сентября были уточнены основные параметры бюджета. Профицит в процентах к ВВП остался прежним: в 2019 г. он составит 1,8% ВВП, в 2020 г. — 1,1% ВВП, в 2021 г. — 0,8% ВВП.

Правительство рассчитывает, что в следующем году доходы бюджета составят 19,969 трлн руб. Расходы будут на уровне 18,037 трлн руб. Профицит в абсолютном выражении составит 1,932 трлн руб. При этом инфляция составит 4,3%.

В 2020 г. доходы запланированы на уровне 20,218 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб. Инфляция, согласно планам правительства, не должна превысить 3,8%.

В 2021 г. доходы бюджета вырастут до 20,978 трлн руб., расходы увеличатся до 20,026 трлн руб., а инфляция составит 4%, следует из проекта правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект федерального бюджета в профильный комитет. Проект бюджета будет рассмотрен в понедельник 1 октября на совете Госдумы, сообщила нижняя палата парламента.

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

Более 380 человек погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии

Ведомости
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 384, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Еще несколько сотен человек пострадали.

Ранее сообщалось о 48 погибших и сотнях пропавших без вести.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Об этом сообщил «РИА Новости» атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин. По его словам, стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.

На пляже в Палу в пятницу должен был состояться фестиваль, поэтому на берегу было много людей, отмечает Reuters. Этим и объясняется большое число погибших.

Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из мостов в городе Палу и главную дорогу. Кроме того, землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что мешает спасательной операции.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью людей. Глава государства заявил, что Россия разделяет скорбь дружеского индонезийского народа и попросил передать слова сочувствия семьям погибших.

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Политика
Новости

В США впервые разбился новейший истребитель F-35B

Ведомости
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В округе Бофорт (штат Южная Каролина) в США потерпел крушение новейший истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.

По его словам, пилот успешно катапультировался, сейчас его обследуют.

Другой источник CNN отметил, что это первое крушение истребителя F-35. Об этом же пишет CBS News.

27 сентября CNN сообщил о том, что F-35B совершил первый авиаудар. Операция была проведена в Афганистане, удар был произведен по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35, разработанного Lickheed Martin. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию.

Политика
Новости

Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против выделения депутатам представительских расходов. С таким предложением ранее обратилась депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя.

В пятницу Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что ей приходится брать деньги на представительские расходы из собственной зарплаты. Сейчас зарплата депутата составляет около 380 000 руб. «Так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — рассказала Ганзя.

Депутат пояснила, что деньги необходимы на различные мероприятия. Ганзя привела в пример региональную неделю, на которой она посещала детский дом. По словам депутата, ей пришлось покупать на собственные средства и средства партии пылесосы и некоторые другие вещи, которые попросил детский дом.

Володин, комментируя заявление депутата, отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты. По словам председателя Госдумы, депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели.

Кроме того, у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты, добавил Володин. Он отметил, что поддерживает желание депутата помочь своим избирателям, но против создания «непонятных фондов» и выделения представительских средств.

Технологии
Новости

Facebook сообщил об устранении «уязвимости», затрагивающей 50 млн аккаунтов

Ведомости
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Facebook раскрыл «проблему с безопасностью», которая затрагивает почти 50 млн аккаунтов. Об этом сообщается в блоге социальный сети.

В сообщении говорится, что неизвестные использовали уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть так называемые «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

«Маркеры доступа — это эквивалент цифровых ключей, которые позволяют пользователям оставаться залогиненными в Facebook и не вводить заново пароль каждый раз, когда они ходят в приложение», — поясняется в блоге соцсети.

Расследование находится на «ранней стадии», отметила Facebook, добавив, что проинформировала о произошедшем правоохранительные органы. Соцсеть подчеркнула, что уже ликвидировала уязвимость и сбросила маркеры доступа 50 млн аккаунтов; также она — в качестве «меры предосторожности» — сбросит маркеры доступа еще 40 млн пользователей.

В настоящее время при попытке воспользоваться функцией «Посмотреть как» всплывает сообщение, согласно которому функция временно не работает.

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Финансы
Новости

Цена нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в пятницу ненадолго превысила отметку в $83 за баррель впервые с 10 ноября 2014 г. По данным на 19.33 мск, нефть Brent на Интерконтинентальной бирже стоила $82,82 за баррель, подорожав на 1,3%, нефть WTI — $73,39 (+1,7%).

Ранее в пятницу евро впервые с 16 августа опустился ниже отметки в 76 руб.

Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер. «В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал министр.

Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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