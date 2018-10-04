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«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской биржи

«Мегафон» завершил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров компании принял решение выкупить обыкновенные акции и GDR, а также аннулировать листинг GDR на Лондонской бирже в июле. Программа выкупа акций проводилась «дочкой» оператора — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — с 16 июля по 22 августа. Решение было принято единогласно, говорил представитель крупнейшего (56,3%) акционера «Мегафона» – USM Group Алишера Усманова. «Мегафон» пришел к выводу, что сохранение статуса публичной компании не является ее стратегическим приоритетом. 6 сентября оператор направил соответствующие заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу.

Позже «Мегафон» сообщил, что его дочерняя компания завершила программу, выкупив 18,6% акций оператора. Таким образом, доля MICL в уставном капитале «Мегафона» выросла до 22,52% с 3,92%.

«Мегафон» — один из крупнейших по числу абонентов операторов сотовой связи в России. На конец II квартала компания обслуживала 75,9 млн абонентов. Кроме Усманова оператором владеют Gazprombank Group (18,969%) и «дочка» оператора — Megafon Investments (22,52%), 2,2% акций — в свободном обращении. «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2012 г. Решения о делистинге с Московской биржи компания пока не приняла.