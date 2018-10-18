Google Play станет платным для производителей Android-устройств для ЕС

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Интернет-гигант Google перейдет к лицензионной модели доступа к магазину приложений Google Play для производителей устройств на его мобильной операционной системе Android, пишет Reuters. Таким образом компания отреагировала на предписания и рекордный штраф Еврокомиссии в 4,34 млрд евро ($5 млрд), наложенный в июле за использование предустановленного в Android поисковика и браузера Google как средства для закрепления доминирования этой поисковой системы на рынке.
Лицензионная плата вводится для всех устройств, запущенных после 29 октября в Европейской экономической зоне (28 стран ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Производители устройств (Samsung, Huawei и другие) будут освобождены от обязанности предустанавливать поиск Google и браузер Chrome, но взамен заплатят за доступ устройств к Google Play. Размер этой платы не раскрывается, отмечает агентство, причем Chrome и поиск можно будет установить бесплатно.
Теоретически ничто не мешает создавать производителям свои программные среды для устройств — вроде систем с браузером Opera и поиском Bing от Microsoft, но практически мобильная индустрия осознает, что европейским пользователям неинтересны устройства без Google, отмечает Reuters. Впрочем, некоторые пользователи ищут альтернативы после скандалов с утечками личных данных.
Партнеры Google теперь смогут продавать в Европе устройства с ОС конкурентов, созданными на базе Android, в том числе с Fire OS от Amazon. Но такие устройства не получат доступа к Google Play.
«Google нашел способ сделать так, чтобы Android продолжила работать в его пользу», — цитирует Reuters аналитика CCS Insight Джеффа Блабера. «Новые договоренности всего лишь меняют скрытую комиссию — доступ к Play в обмен на предустановку программ — на явную», — считает финансовый аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.
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Минэкономразвития предложило ужесточить требования к руководителям акционерных обществ и дисквалифицировать их за сделки с аффилированными лицами в ущерб компании. Об этом пишетРБК со ссылкой на план «Трансформация делового климата» (ТДК), разработанный министерством совместно с представителями бизнеса и экспертами. Сейчас поводом для дисквалификации руководства российских компаний может быть только фиктивное или преднамеренное банкротство — за это они лишаются права занимать руководящие должности на срок до трех лет.
Запретить вхождение в руководство АО предлагается лицам, которых суд привлек к ответственности «за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица». Срок дисквалификации — один год.
Это действенная мера, заявил РБК управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «принудительная «невостребованность» на рынке, пусть даже временная, может существенно сократить шансы сохранить прежний карьерный уровень».
Подобные меры уже действуют в банковском секторе: с прошлого года банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, пожизненно включаются в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.
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Истребители коалиции во главе с США ошибочно нанесли удар по курдским отрядам СДС (Сирийских демократических сил) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили российские агентства «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (запрещено в России) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — цитирует «Интерфакс». По словам источника, удар не только сорвал наступление курдов, но и привел к их дезертирству из района и его новому захвату боевиками ИГИЛ.
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Администрация президента США Дональда Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем, пишет Politico. Инвесторы опасались, что Минфин США в полугодовом обзоре о макроэкономической и валютной политике ведущих стран впервые с 1994 года официально обвинит Китай в манипулировании курсом юаня, однако этого не произошло.
«Обзор послужил островком затишья в торговой войне, заключив, что прямое вмешательство Народного банка Китая было ограниченным. Тем не менее Минфин США раскритиковал Пекин за непрозрачную финансовую политику и недостаточно энергичные рыночные реформы, которые не смогли достаточно укрепить юань», — отмечает ресурс.
США обложили импортными пошлинами китайский импорт более чем на $250 млрд. Сам Трамп неоднократно обвинял Китай в манипуляциях с юанем ради «нечестного» преимущества на внешних рынках. Минфин также отметил, что недавняя девальвация юаня способна еще больше увеличить профицит страны в торговле с США.
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Большинство экспертов, расследующих аварию ракеты-носителя »Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября, сходятся на том, что причиной не был производственный брак, пишет «Коммерсантъ». Вероятная причина — повреждение бокового блока при сборке ракеты-носителя уже в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.
«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — сообщило издание со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны. — Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках». «Роскосмос» обещает завершить доклад о причинах инцидента к концу недели.
Во время пуска ракеты «Союз-ФГ» на исходе второй минуты полета при отделении четырех блоков первой ступени произошло соударение одного из блоков со второй ступенью, повлекшее ее разгерметизацию и взрыв. Система аварийного спасения сработала штатно, и спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга приземлился в Казахстане после короткого баллистического полета.
Эксперты сразу назвали наиболее вероятную причину аварии — отказ дренажного клапана бокового блока, струя газов наддува из которого и отводит блок от ракеты. Возможной непосредственной причиной отказа назывался дефект пиропатрона.
Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»
ЦВО / ТАСС
Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Капсула с экипажем спустилась по баллистической траектории
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ЦВО / ТАСС
К 12.30 мск аппарат «Союза МС-10» был обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО). Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у экипажа
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ЦВО / ТАСС
Экипаж «Союза» на вертолете Ми-8 направили в казахстанский поселок Джезказган
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Андрей Сесин / ТАСС
Аэропорт Жезказгана, куда доставили Алексея Овчинина и Ника Хейга
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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twitter.com / roscosmos
После аварии космонавты испытали перегрузки около 6g. На фото: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин в Жезказгане
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
Из Жезказгана экипаж отправили в аэропорт Байконура «Крайний». На фото: генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (слева направо) и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (справа)
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RT
В аэропорту космонавтов встретили родственники (на фото в центре Ник Хейг)
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twitter.com/FMBA_of_Russia
Экипаж находится под динамическим наблюдением врачей ЦМСЧ-1 ФМБА России
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
СКР в связи с аварией возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)
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Сервис микроблогов Twitter опубликовал базу данных сообщений, которые, по его данным, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», а также аккаунтов, связанных с Ираном. Об этом сообщается в блоге Twitter.
Массив информации, по данным сервиса, содержит данные, которые связаны с 3841 аккаунтом Агентства интернет-исследований, а также с 770 аккаунтами, которые имеют отношение к Ирану. Речь идет о 10 млн сообщений и 2 млн картинок, GIF, видео, трансляций в Periscope.
«Twitter публикует архивы твитов и материалов, которые, как мы убеждены, стали результатом информационных операций в нашем сервисе, проведенных при поддержке государства», – отмечает соцсеть.
В сентябре 2017 г. представители Twitter выступили в сенате в связи с расследованием возможных попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. и отчитались о блокировке 200 аккаунтов, связанных с Россией. Также Twitter сообщил, что на рекламу в нем около $274 000 потратила Russia Today, а в октябре того же года запретил RT и Sputnik размещать рекламные посты на своей платформе.
В январе 2018 г. Twitter уточнил информацию, сообщив, что в рамках расследования обнаружено более 3800 аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований. Они, по данным соцсети, опубликовали почти 176 000 сообщений, из которых 8,4% связаны с выборами президента в США. Сервис назвал действия агентства «пропагандистской деятельностью российской организации, связанной с правительством». Тогда же Twitter предупредил около 1,4 млн пользователей о том, что они взаимодействуют с аккаунтами, связанными с Агентством интернет-исследований.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
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Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
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Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
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Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в последние президентские выборы в США, подготовит итоговый доклад по делу после выборов в американский конгресс в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Мюллер сталкивается с нарастающим давлением: ему надо либо предъявить обвинения, либо закрыть дело, уточняет агентство. Ожидается, что он вынесет заключение по ключевым аспектам расследования, по данным Bloomberg: есть ли очевидные доказательства сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, и предпринимал ли он какие-либо действия, которые представляют собой воспрепятствование правосудию. Офис Мюллера отказался от комментариев Bloomberg.
Это не означает, что выводы Мюллера будут обнародованы, уточняет Bloomberg. Он может представить выводы только своему начальнику – заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, объясняет агентство. При этом Трамп заявлял, что может после выборов заменить Розенстайна.
До выборов Мюллер вряд ли огласит что-то, потому что прокуроры должны избегать в преддверии выборов каких-либо действий, которые могут повлияют на их результат, отмечает Bloomberg. Это означает, что дни после выборов могут стать самым важным периодом за то время, когда Мюллер начал расследовать вмешательство России в выборы США, делает вывод агентство.
Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве.
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
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Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
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Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
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Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
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Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Мещанский суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 3 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Кроме того, суд продлил домашний арест до 3 апреля другим фигурантам дела – гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. В следующий четверг, 25 октября, суд начнет рассматривать в открытом режиме дело по существу.
Серебренников находится под домашним арестом больше года – с августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Обвиняемыми по делу изначально являлись также бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Однако позже суд выделил в отдельное производство дело Масляевой, потому что она единственная, кто признал вину, а также Вороновой, которая уехала за границу.
Серебренников неоднократно говорил о своей невиновности. Режиссер просил также отменить домашний арест: «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов – когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь».
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
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М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
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М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
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М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
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М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
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М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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Жителя Москвы приговорили к трем с лишним годам колонии за контрабанду запчастей истребителей МиГ-29 и Су-27 на Украину. Об этом сообщило УФСБ по Москве и Московской области, передает «Интерфакс».
Решение Никулинский районный суд вынес 13 августа. Москвич Блинов А. В. был признан виновным в покушении на преступление и контрабанде военной техники. Он приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. 4 октября Московский городской суд, рассматривая апелляцию, сократил срок на 1 месяц.
В 2017 г. во время оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что Блинов занимался контрабандой запасных частей для военной авиационной техники, похищенных с российских предприятий ОПК, сообщила ФСБ. В июне того же года сотрудники спецслужбы задержали его при «передаче изделий курьеру для переправки на территорию Украины». У него были найдены 340 000 руб., которые он получил в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку, подчеркнула служба.
Блинов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.
Бизнес
Новости
Лондонский суд заморозил активы Дерипаски на $245 млн
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Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог, чем гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». Об этом говорится в материалах суда. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».
Акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду – не указано. Представители миллиардера не ответили на запрос «Открытых медиа».
Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной. Предмет спора – «Трехгорная мануфактура» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.
В конце 2017 г. суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.
Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура», писал Forbes. Доля Чернухина была оформлена на Данилину. Она долгое время занималась операционным управлением «Трехгорной мануфактуры». Потом отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились, пишет Forbes. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого, уточняет издание. Именно после этого Чернухин обратился в Международный арбитражный суд в Лондоне. Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона. По данным Forbes, она пытается доказать, что была реальным акционером Navio, а не представляла интересы Чернухина. Судебные расходы ей оплачивает Дерипаска, писало издание со ссылкой на данные консалтингового агентства SC Strategy.
Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд. Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, – En+, UC Rusal, «Базовый элемент», Группа ГАЗ, «Русские машины», агрохолдинг «Кубань».
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
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Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка Дмитрию Иванову. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.
Причина — нарушения сроков завершения капитального ремонта Омского цирка. Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября 2018 г.
Росгосцирк обязан до 17 октября представить план-график завершения работ по ремонту цирка, отметила пресс-служба. Профильный департамент в Минкультуры в свою очередь должен собрать предложения «по укреплению кадрового состава Росгосцирка по направлению строительства и капитального ремонта» и «определить кандидатуры должностных лиц, ответственных за руководство указанным направлением».
Как пояснил пресс-секретарь Мединского Юрий Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы завершены не были — в частности, по установке систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования. По словам Бондаренко, в марте прошло совещание с участием министра, на котором руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты будут устранены до октября, но этого не произошло. Кроме того, министра не уведомили о срыве сроков, отметил пресс-секретарь руководителя ведомства.
Политика
Новости
Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
В Керчи случилось ужасное убийство, прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, сказал Порошенко. По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, которая считает Крым украинской территорией. «Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия», – заявил Порошенко.
В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 пострадали. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа – Владислав Росляков. Он застрелился. Действовал он один или у него были соучастники – пока неизвестно. Директор колледжа Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с Бесланом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На сайте генпрокуратуры Украины появилось сообщение, что прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва в крымском колледже по статье о теракте. При этом украинское ведомство возбудило дело «по сообщению в средствах массовой информации».
В керченском колледже произошел взрыв
ТАСС
В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным СК, 17 человек погибло, более 40 пострадало, большая часть из них – подростки
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Крым ИНФО
В результате теракта в Политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки
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ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи
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Крым ИНФО
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)
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Екатерина Кейзо / ТАСС
К зданию колледжа подогнали БТР
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На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения