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Google Play станет платным для производителей Android-устройств для ЕС

Интернет-гигант Google перейдет к лицензионной модели доступа к магазину приложений Google Play для производителей устройств на его мобильной операционной системе Android, пишет Reuters. Таким образом компания отреагировала на предписания и рекордный штраф Еврокомиссии в 4,34 млрд евро ($5 млрд), наложенный в июле за использование предустановленного в Android поисковика и браузера Google как средства для закрепления доминирования этой поисковой системы на рынке.

Лицензионная плата вводится для всех устройств, запущенных после 29 октября в Европейской экономической зоне (28 стран ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Производители устройств (Samsung, Huawei и другие) будут освобождены от обязанности предустанавливать поиск Google и браузер Chrome, но взамен заплатят за доступ устройств к Google Play. Размер этой платы не раскрывается, отмечает агентство, причем Chrome и поиск можно будет установить бесплатно.

Теоретически ничто не мешает создавать производителям свои программные среды для устройств — вроде систем с браузером Opera и поиском Bing от Microsoft, но практически мобильная индустрия осознает, что европейским пользователям неинтересны устройства без Google, отмечает Reuters. Впрочем, некоторые пользователи ищут альтернативы после скандалов с утечками личных данных.

Партнеры Google теперь смогут продавать в Европе устройства с ОС конкурентов, созданными на базе Android, в том числе с Fire OS от Amazon. Но такие устройства не получат доступа к Google Play.

«Google нашел способ сделать так, чтобы Android продолжила работать в его пользу», — цитирует Reuters аналитика CCS Insight Джеффа Блабера. «Новые договоренности всего лишь меняют скрытую комиссию — доступ к Play в обмен на предустановку программ — на явную», — считает финансовый аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.