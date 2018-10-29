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ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов из-за из-технической ошибки

Техническая ошибка в базах данных помешала ГИБДД вынести более 5 млн штрафов за два года, сообщил сегодня «Коммерсантъ».

О проблемах в работе федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД на минувшей неделе рассказал начальник ГАИ Михаил Черников на всероссийском семинаре-совещании в Сочи. «Работает система более или менее корректно, но есть вопросы переходного периода», – сказал он. По его словам, в Москве ГИБДД не сумела «садминистрировать» более 5 млн штрафных постановлений из-за «некорректного слияния баз данных». «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», – пояснил начальник ГАИ.

По информации «Коммерсанта», с 1 января 2017 г. все региональные подразделения ГИБДД России используют только ФИС, разработка которой в 2013–2014 гг. стоила более 200 млн руб. Но в единую систему были неполно или некорректно интегрированы региональные базы данных, некоторые из которых создавались еще в 1990-х гг., пишет издание.

Так называемые «письма счастья» со штрафами с камер наблюдения не доходят адресатам из-за того, что Центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГАИ не могут найти информацию об адресе виновника. «Сотрудники ЦАФАПа, получив информацию о нарушении, пробивают через ФИС адрес автовладельца по номеру, чтобы сформировать «письмо счастья». На этом этапе и возникают проблемы, – пишет «Коммерсантъ». – Например, реальный адрес автовладельца может быть «улица Советская, дом 1, владение 1», но в ФИС при интеграции с региональной базой почему-то попал адрес без владения. Софт ЦАФАПа, сравнивая полученный адрес с Федеральной информационной адресной системой (курирует ФНС), обнаруживает, что такого адреса нет, и отправляет потенциальное постановление в корзину».

По данным источника газеты, из-за ошибок в базе данных УГИБДД столицы за два года не смогло вынести порядка 5,4 млн постановлений. Это означает, что неоформленными остались примерно 15% нарушений только в Москве.

По мнению зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, проблема была ожидаемой. ФИС курировал замминистра внутренних дел Александр Махонов, ушедший в отставку в 2017 г. после ареста начальника НПО «Спецтехника и спецсвязь» (куратор финансирования ФИС) Андрея Нечаева. Нечаева обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями за то, что он принял у подрядчика недоработанную полицейскую систему ИСОД, на которую было потрачено 1,4 млрд руб. ФИС является частью ИСОД.

«Теперь надо с Махонова спрашивать, почему бюджет недополучил штрафов минимум на 2 млрд руб. из-за ошибок системы. Думаю, дальше будет только хуже», – заявил Лысаков.

Эксперты видят возможное решение проблемы в новой синхронизации данных из региональных баз с федеральной системой либо в ручной перепроверке по каждому случаю.