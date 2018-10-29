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«Мегафон» перевел акции и GDR на российскую «дочку» с кипрской

Кипрская «дочка» «Мегафона» — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — передала свою долю в операторе российской «Мегафон финанс», говорится в сообщении сотового оператора.

После выкупа акций с биржи по оферте миноритариям в связи с делистингом «Мегафона» с LSE MICL стала владельцем 22,52% уставного капитала оператора. USM Holdings Алишера Усманова и партнеров (владеет 56,32% акций оператора) и группа Газпромбанка (18,8% акций) не участвовали в выкупе. Теперь пакет MICL передан во владение ООО «Мегафон финанс», которое тоже на 100% принадлежит «Мегафону».

Перевод доли связан с тем, что в российской юрисдикции проще контролировать операции с ценными бумагами, цитирует «Интерфакс» заявление компании. «Мегафон» оптимизирует структуру группы, владение через «Мегафон-финанс» эффективнее с точки зрения корпоративного управления, валютного контроля», — говорится в сообщении.

Совет директоров 16 июля решил, что «Мегафону» не нужно быть публичной компанией. Инвесторам предложили до 22 августа продать дочерней MICL до 128,95 млн обыкновенных акций, или 20,8%, по $9,75. Премия составила 8,3% к стоимости GDR «Мегафона» на закрытие торгов в Лондоне и 20,3% к цене акций на Московской бирже 13 июля.

Стратегия цифровой трансформации «Мегафона», принятая в мае 2017 г., предполагает рискованные сделки, экспериментальные партнерства во имя новых продуктов и технологий, расширение сотрудничества с госкорпорациями, аккумулирование средств и инвестиции – вместо сиюминутных дивидендов, говорил в июле исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян: статус публичной компании все это ограничивает.