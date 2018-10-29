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The Telegraph сообщила о планах Twitter убрать кнопку «нравится»

Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится», пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси. Издание не уточняет на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка, и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению The Telegraph, это будет радикальный шаг, направленным на улучшение качества общения в соцсети.

Издание отмечает, что кнопка «нравится» в 2015 г. заменила кнопку «избранное». Последняя позволяла имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте этого года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.