Новости
Технологии
Новости

The Telegraph сообщила о планах Twitter убрать кнопку «нравится»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится», пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси. Издание не уточняет на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка, и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению The Telegraph, это будет радикальный шаг, направленным на улучшение качества общения в соцсети.

Издание отмечает, что кнопка «нравится» в 2015 г.  заменила кнопку «избранное». Последняя позволяла имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте этого года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть  кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Великобритания первой из развитых стран введет налог на цифровые услуги

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд объявил в понедельник, что страна в 2020 г. введет налог с продаж цифровых услуг. Она будет первой среди развитых стран, которая обложит специальным налогом цифровые услуги, продаваемые такими технологическими гигантами, как Alphabet, Facebook, Apple и другие.

Налог в Великобритании будет взиматься, когда компания получает в сумме от 500 млн фунтов ($640 млн) глобальной выручки в год, пояснил Хэммонд. Министерство ожидает, что будет получать 400 млн фунтов ($512 млн) такого налога в год.

Введение подобных налогов рассматривает не менее десятка стран. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает найти общеевропейское решение для увеличения налогообложения транснациональных технологических компаний, которые часто платят очень небольшие суммы в бюджеты стран своего цифрового присутствия. Когда в прошлом году стало известно, что Facebook заплатила в Великобритании всего 7,4 млн фунтов налога, на компанию обрушились все политики независимо от партийной принадлежности. Член парламента от лейбористов Маргарет Ходж, ведущая кампанию за «ответственную уплату налогов», назвала действия Facebook «абсолютно возмутительными».

«Неприемлемо и нечестно, что цифровые платформы могут генерировать в Великобритании значительную стоимость и не платить здесь налоги с этого бизнеса», – заявил в понедельник Хэммонд, представляя в парламенте проект бюджета.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято на основании выявленных за компанией нарушений, в числе которых — «недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания», а также «неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей».

«Проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов», — указывает Росавиация. Межведомственная рабочая группа по международным чартерам в течение года была вынуждена сокращать полеты «Якутии». В сентябре задержки достигли почти 20%.

На регулярные международные направления до следующего года «Якутия» реализовала немногим более 450 билетов. Пассажиры получат за них назад деньги.

Для исправления ситуации основной акционер авиакомпании в лице министерства имущественных и земельных отношений Якутии в октябре сменил гендиректора. Новый руководитель компании Владимир Горбунов уволил из авиакомпании коммерческого директора и начальника отдела перевозок. В ближайшее время планируется увольнение замгендиректора и специалистов, отвечающих за техническое состояние авиасудов.

«Якутия» сосредоточится на полетах внутри республики и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами Дальневосточного федерального округа.

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После происшедшего было возбуждено уголовное дело.

Самолеты «Якутии» за последние месяцы совершали чартерные полеты по международным направлениям в Болгарию, Грецию, Италию, Чехию, Турцию, Китай, Южную Корею и Японию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

ФАС увидела улучшение ситуации с ценами на бензин на оптовом рынке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) надеется, что в ближайшее время оптовые цены на топливо стабилизируются и правительству не нужно будет вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявил руководитель управления по топливно-энергетическому комплексу службы Дмитрий Махонин.

«Ситуация для бензинов комфортная, НПЗ выходят из ремонтов, [происходит] снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона. Рынок должен стабилизироваться», — пояснил Махонин, признав, что последние недели наблюдался рост оптовых цен на топливо. По его словам, был зафиксирован наиболее сильный рост цен на дизельное топливо. Его стоимость поднялась до пиковых значений июня.

Махонин надеется, что до принятия правительством решения о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты «не дойдет».

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива. Он поручил Минэнерго в ближайшие дни провести консультации с российскими нефтяными компаниями и принять ряд мер для сдерживания роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

Козак рассказал о планах правительства изучить налоговую нагрузку на экономику

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство планирует выработать новую методологию распределения налоговой нагрузки на разные отрасли промышленности в зависимости от доли добавленной стоимости, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Для проведения структурных реформ в нашей экономике необходим дифференцированный подход с точки зрения налоговой нагрузки для различных отраслей экономики, — сказал Козак (цитаты по "Интерфаксу"). — У добывающей промышленности — чисто добывающая промышленность, которая добавленной стоимости создает немного — должен быть, видимо, самый высокий уровень нагрузки. Первый передел, первичная переработка — чуть ниже. Высокотехнологичная продукция должна иметь самый низкий уровень нагрузки».

Сейчас такая системная оценка отсутствует, и задача – правительства в спокойном режиме ее провести, отметил Козак. Правительство ставит задачу не провести ревизию налоговой нагрузки на отрасли, а в целом выработать методологию, подчеркнул он.

Вице-премьер назвал сегодняшнее распределение налоговой нагрузки на различные секторы экономики «очень несправедливым». «Речь не идет только о том, чтобы сравнить нефтяников с металлургами — об этом абсолютно не шла речь. Речь идет о том, чтобы выработать методологию оценки налоговой и иной нагрузки для того, чтобы произвести правильную оценку распределения между различными отраслями в зависимости от доли добавленной стоимости, которую создает соответствующая отрасль», — подчеркнул Козак.

Как писали «Ведомости», по итогам совещания 24 октября у Козака с нефтяными компаниями правительство решило проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции».

В протоколе совещания говорится, что Минэкономразвития должно представить методику фискальной оценки нагрузки на отрасли к концу ноября. Ведомство должно будет не только учесть налоги на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и неналоговые обязательные платежи, тарифы на услуги естественных монополий («Газпром», «Транснефть» и РЖД). На основании новой методики Минфин, Минэнерго, Минпромторг и ФАС должны будут провести сопоставительный анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих отраслей до 1 марта 2019 г.

Нефтяники на совещании у Козака говорили, что они платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, рассказывали «Ведомостям» участники этого совещания. Это не совсем справедливо, подчеркивал один из собеседников. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, говорил чиновник финансово-экономического блока. «Перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие», – добавляет он.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов писал Владимиру Путину, что налоговая нагрузка у нефтяников и «Газпрома» выше (13–50%), чем у металлургов (4–17%). На основании этого он предлагал изъять у промышленных предприятий с недостаточной налоговой нагрузкой свыше 500 млрд руб. «сверхдоходов». Предложение не поддержало правительство, вместо этого были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях бизнеса в социально важные проекты.

Политика
Новости

ЕГЭ по отечественной истории могут включить в список обязательных экзаменов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о планах сделать обязательным Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, передает «Интерфакс». Однако Васильева отметила, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

«У нас совпадает английский с историей. Мы понимаем, что если сейчас мы введем историю в 2022 г., то страна, конечно, сильно напряжется. Если мы еще сейчас наложим одно на другое... Поэтому посмотрим, как это все предусмотреть», — пояснила она.

По словам Васильевой, речь идет именно о ЕГЭ по отечественной истории, а не мировой истории.

Сейчас в России введены два обязательных ЕГЭ — по русскому языку и математике. Положительная оценка по этим двум предметам является основным условием для получения школьного аттестата. В 2013 г. было принято решение о введении еще одного обязательного экзамена — по английскому языку. ЕГЭ по этому предмету станет обязательным с 2022 г. На данный момент ЕГЭ по истории является экзаменом по выбору — его для сдачи могут выбрать выпускники, поступающие в вузы на специальности, связанные с историей.

Выбор редактора
Экономика
Новости

США заблокировали созыв арбитража по спору с Россией о пошлинах в ВТО

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США заблокировали инициированное Россией учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об американских ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Об этом сообщает Минэкономразвития.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», — констатировали в Минэкономразвития. 

Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре. «Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у США не будет», — указывают в ведомстве.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня согласно стандартным процедурам ВТО российские власти направили запрос на консультации с США. В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что «консультации эти прошли, никакого результата они не дали». После этого Россия направила запрос на созыв третейской группы.

Помимо России в ВТО пошлины США сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Орешкин говорил, что на рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

 

Бизнес
Новости

Белозеров исключил подорожание грузов из-за экспортной надбавки РЖД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сохранение экспортной надбавки к грузовым железнодорожным тарифам не спровоцирует роста стоимости продукции грузоотправителей, заявил гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Мы видим по нашим расчетам, что такая надбавка не приведет к увеличению транспортной составляющей в цене продукта, а еще даже и улучшит ситуацию, потому что мы сможем увеличить объемы пропускных способностей», — заявил Белозеров (цитаты по «Интерфаксу») по итогам совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г. у премьера Дмитрия Медведева.

РЖД предлагали сохранить надбавку к тарифам на экспортных направлениях в размере 8% до 2025 г. Кроме того, монополия предлагала продлить надбавку в 1,5% «по налогам» — с 2021 по 2025 г. «Сейчас уже абсолютно понятно, какие изменения будут внесены в налоговую систему России на этот период. И поскольку эти условия не улучшились, эту надбавку считали целесообразным продлить», — отметил руководитель РЖД. Также компания выступает за увеличение тарифа на порожний пробег грузовых вагонов «для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка», добавил Белозеров.

Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам совещания заявил, что между участниками «была достаточно жаркая дискуссия в отношении многих параметров». Окончательные решения пока не приняты. Относительно порожнего пробега участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности изменения тарифов, механизм будет уточнен в течение месяца, указал Дитрих. Также Минтранс не увидел оснований для перехода на индексацию грузовых железнодорожных тарифов по принципу «промышленная инфляция минус», о чем просили РЖД.

До 1 декабря проект долгосрочной программы должен быть дополнительно проработан и рассмотрен на заседании правительства, затем в случае одобрения документ будет рассматриваться советом директоров РЖД.

Бизнес
Новости
Ирина Чевтаева

The Times узнала об иске ВТБ к «Базовому элементу» Дерипаски

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, пишет The Times со ссылкой на копию иска. Как отмечает издание, ВТБ требует с компании 103,2 млн фунтов стерлингов ($132,4 млн) долга и 445 900 фунтов стерлингов ($572 000) в качестве процентов. 

Претензии банка касаются двух кредитов, гарантии по которым предоставил «Базэл». По информации The Times, кредиты были выданы российским строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар». В документе, на который ссылается издание, отмечается, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.

«Базэл» на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответил, пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась. Адвокаты Дерипаски на запрос The Times о комментариях не ответили, пишет издание.

Источник, близкий к «Базэлу», рассказал РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде.

США в апреле ввели санкции против российского бизнесмена и подконтрольных ему компаний, включая «Базэл», UC Rusal, En+, ГАЗ. Власти США запретили американским резидентам совершать сделки с компаниями Дерипаски, физическим и юридическим лицам из других юрисдикций сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Минфин США утверждал, что целью санкций являются не компании Дерипаски, а сам бизнесмен. Ведомство также заявляло, что санкции могут быть сняты с компаний, если доля Дерипаски в них будет меньше контрольной.

Бизнес
Новости

Козак призвал нефтяников проявить альтруизм из-за роста цен на бензин

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве нефтегазовую отрасль, призвал нефтяные компании проявить альтруизм и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен на топливо. Об этом со ссылкой на заявление чиновника сообщает «Интерфакс». По словам Козака, присутствовавшие на совещании в правительстве представители нефтяных компаний согласились с этим предложением. Чтобы так поступили и другие компании, а также независимые нефтрейдеры правительство может ввести процедуру лицензирования нефтепродуктов, однако решение пока не принято, уточнил вице-премьер.

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, если цены на бензин продолжат расти. Он поручил Минэнерго совместно с российскими нефтяными компаниями выработать соглашение, позволяющее сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин как высокую и добавил, что это может случиться на следующей неделе. «Рынок есть рынок: нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке», — пояснил вице-премьер.

Топливо на АЗС резко подорожало весной из-за повышения акцизов, большей привлекательности экспорта и роста спроса. В июне правительство пообещало нефтяникам снизить акцизы, а те согласились сдерживать цены. Их удавалось держать на одном уровне все лето. Однако осенью топливо вновь начало дорожать. В оптовом сегменте в сентябре производители бензина подняли цены на 10% (данные Росстата). Розничные цены тоже начали расти, но в основном на АЗС, которые не принадлежат нефтяным компаниям. Всего с начала года производители подняли цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Источники «Ведомостей» объясняли, что нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо. Представители компаний говорили об этом и на совещании у Козака. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — объяснял «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

Технологии
Новости

Apple расследует сообщения о незаконном труде студентов при сборке Apple Watch

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple начала расследование в отношении тайваньского подрядчика Quanta Computer, подозреваемого в незаконном использовании труда студентов при сборке Apple Watch. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Financial Times.

Расследование началось после того, как гонконгская правозащитная организация Sacom сообщила, что подрядчик Apple заставлял десятки практикантов работать на предприятии компании в китайском городе Чунцин. Там, как утверждают правозащитники, студенты собирали устройства Apple по 12 часов в день с одним выходным в неделю, что запрещено местными законами.

Студентов использовали не по их специальности, а просто заставляли работать «как роботов» на сборочном конвейере, говорят правозащитники. Некоторым преподаватели угрожали проблемами с получением диплома в случае отказа работать на предприятии подрядчика Apple. Представитель Apple заявил изданию, что компания «проводит срочное расследование… и в случае подтверждения нарушений применит решительные меры воздействия на нарушителей законов».

Это не первые подобные обвинения в адрес Apple. Осенью 2017 г. FT со ссылкой на студентов училища городского железнодорожного транспорта в Чжэнчжоу сообщила, что им приходилось по 11 часов в день собирать iPnone X на местном заводе Foxconn. Студенты рассказывали, что учебное заведение направило их в составе группы из 3000 человек на трехмесячную практику на завод поставщика Apple. Объяснялось это необходимостью получить там «опыт работы», чтобы окончить учебное заведение, хотя работа не имела ничего общего с учебой студентов.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes

Бизнес
Новости

Минсельхоз сообщил о двукратном росте госрасходов на поддержку виноделов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минсельхоз анонсировал рост господдержки российского виноделия более чем в два раза, до 3 млрд руб., в 2019 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

Чиновница уточнила, что такие параметры заложены в проект закона о бюджете. В 2018 г. поддержка винодельческой отрасли составит 1,4 млрд руб. Лут добавила, что ведомство изучает также возможность субсидирования затрат на создание виноградарских питомников. По ее словам, этих мер вполне достаточно для поддержки отрасли.

Как ожидает Минсельхоз, сбор винограда в текущем году составит 540 000 т против 537 000 т в прошлом году. Уже собрано 460 000 т винограда. Лидеры по сбору — Краснодарский край (198 000 т) и Дагестан (162 000 т). «Соответственно, цены на виноград стабильные, практически такие, как были в аналогичном периоде прошлого года. Сильных колебаний не видим», — отметила заместитель министра.

Говоря об отношении ведомства к ввозу виноматериалов, Лут заявила, что пока вопрос его ограничения не обсуждается. «Мы для себя видим задачу в анализе прослеживаемости виноматериалов в системе ЕГАИС совместно с Минфином и Росалкогольрегулированием, в том числе импортных виноматериалов», — объяснила она. Ранее бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев призывал запретить ввоз импортных материалов или сделать пошлину на них заградительной.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото