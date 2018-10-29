Технологии

Новости

FATF призвала к срочному регулированию криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в свои рекомендации и понятийный аппарат, чтобы добавить разъяснения по «виртуальным активам», указано на сайте FATF. Под такими активами FATF подразумевает цифровые ценности, которые можно продавать или передавать в цифровом виде, а также использовать как средство оплаты или инвестиций. Виртуальные активы – это не фиатные классические деньги, уточняет FATF, но точные требования к ним еще будут уточняться.

FATF предупреждает о срочной необходимости для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях и в целях терроризма. Страны должны предпринять меры для борьбы со злоупотреблениями этими активами, пишет FATF. Они должны лицензировать и контролировать особых «провайдеров виртуальных активов», в том числе, для проведения ICO. Провайдеры, в свою очередь, должны проверять своих клиентов.

В России Госдума уже приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки. Само понятие цифровых финансовых активов (или цифровых прав) планируется закрепить в Гражданском кодексе: это права, которые удостоверяются электронными данными, например цифровым кодом, в децентрализованной информационной системе.

Кроме того, депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в капитале с помощью цифровых финансовых активов. Нужен правовой механизм, который позволит привлекать деньги в России, выпуская такие активы, объяснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.