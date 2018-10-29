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FATF призвала к срочному регулированию криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Ведомости
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в свои рекомендации и понятийный аппарат, чтобы добавить разъяснения по «виртуальным активам», указано на сайте FATF. Под такими активами FATF подразумевает цифровые ценности, которые можно продавать или передавать в цифровом виде, а также использовать как средство оплаты или инвестиций. Виртуальные активы – это не фиатные классические деньги, уточняет FATF, но точные требования к ним еще будут уточняться.

FATF предупреждает о срочной необходимости для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях и в целях терроризма. Страны должны предпринять меры для борьбы со злоупотреблениями этими активами, пишет FATF. Они должны лицензировать и контролировать особых «провайдеров виртуальных активов», в том числе, для проведения ICO. Провайдеры, в свою очередь, должны проверять своих клиентов.

В России Госдума уже приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки. Само понятие цифровых финансовых активов (или цифровых прав) планируется закрепить в Гражданском кодексе: это права, которые удостоверяются электронными данными, например цифровым кодом, в децентрализованной информационной системе.

Кроме того, депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в капитале с помощью цифровых финансовых активов. Нужен правовой механизм, который позволит привлекать деньги в России, выпуская такие активы, объяснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Бизнес
Новости

В Стамбуле открыли крупнейший в Турции аэропорт

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле, передает турецкое информагентство «Анадолу». Новому транспортному хабу присвоено название «Аэропорт Стамбула». Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц, аэропорт станет одним из самых загруженных в мире. В ближайшие месяцы аэропорт будет принимать только несколько местных рейсов, а также рейсы из Азербайджана и северного Кипра. С января он заработает в полную силу.

По словам Эрдогана, после открытия первой очереди аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров, после реализации всех этапов проекта — до 150 млн. «При необходимости этот показатель будет доведен до 200 млн пассажиров», — отметил Эрдоган на церемонии открытия. Президент рассчитывает, что «потоки авиасообщения между континентами изменятся, так как Стамбул станет крупным транзитным центром». Эрдоган также рассказал, что после полного ввода (в 2028 г.) в эксплуатацию нового аэропорта расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка перестанет принимать коммерческие рейсы.

В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться, добавил Эрдоган. «Объем инвестиций, направленных на строительство аэропорта Стамбула, достиг 10,247 млрд евро. Доходы государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 млрд евро», — рассчитывает глава государства.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн кв. м. Строительство первой очереди длилось 42 месяца. На первом этапе в ближайшее время будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, а также терминал площадью 1,4 млн кв. м, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. Ожидается, что всего в аэропорту будет занято около 200 000 специалистов. Согласно проекту, новый аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, открытую и закрытую парковки на 70 000 автомобилей.

По данным Международного совета аэропортов (Airports Council International) за 2017 г., самым загруженным аэропортом мира сейчас является аэропорт Хартсфилд-Джексон (США, Атланта). В 2017 г. пассажиропоток в Хартсфилд-Джексоне составил 103,9 млн пассажиров. Это единственный аэропорт мира, пассажиропоток которого превышает 100 млн пассажиров. На втором месте — аэропорт Шоуду (Китай, Пекин) с 95,7 млн пассажиров, на третьем месте — аэропорт Дубай (ОАЭ) с 88,2 млн пассажиров.

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Финансы
Новости

«Интерфакс» узнал о планах Минфина переименовать ВЭБ

Ведомости
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Министерство финансов разработало законопроект о переименовании Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа. Ведомство предлагает новое название – госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Сейчас полное название ВЭБа – госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Авторы законопроекта считают, что новое название лучше будет отражать актуальную роль госкорпорации, в частности в управлении другими институтами развития. Переименование не является реорганизацией. Сколько будет стоить переименование ВЭБа, «Интерфакс» не сообщает.

«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать данную информацию.

В 2006–2007 гг. чиновники обсуждали возможность отказаться от слова «банк» в названии, но тогда решение об этом принято не было. Нынешнее название ВЭБа не отвечает поставленным перед госкорпорацией задачам, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. «Национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования», – отмечается в документе. В законопроекте также говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития.

В законопроекте говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Также ВЭБ в будущем будет выступать получателем субсидий из госбюджета для оказания поддержки институтам развития, при этом госкорпорация будет выполнять функции агента правительства. «ВЭБ.РФ» обеспечит «горизонтальную» координацию действующих институтов развития, в том числе за счет применения платформенных решений», – говорится в пояснительной записке.

Ранее по аналогичной схеме Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) было переименовано в «Дом.рф» и получило статус единого института развития в жилищной сфере.

В мае Внешэкономбанк возглавил Игорь Шувалов, который в течение 10 лет до этого был первым вице-премьером.

Выбор редактора
Технологии
Новости

The Telegraph сообщила о планах Twitter убрать кнопку «нравится»

Ведомости
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Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится», пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси. Издание не уточняет, на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению The Telegraph, это будет радикальный шаг, направленный на улучшение качества общения в соцсети.

Издание отмечает, что кнопка «нравится» в 2015 г. заменила кнопку «избранное». Последняя позволяла имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте этого года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Великобритания первой из развитых стран введет налог на цифровые услуги

Ведомости
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Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд объявил в понедельник, что страна в 2020 г. введет налог с продаж цифровых услуг. Она будет первой среди развитых стран, которая обложит специальным налогом цифровые услуги, продаваемые такими технологическими гигантами, как Alphabet, Facebook, Apple и другие.

Налог в Великобритании будет взиматься, когда компания получает в сумме от 500 млн фунтов ($640 млн) глобальной выручки в год, пояснил Хэммонд. Министерство ожидает, что будет получать 400 млн фунтов ($512 млн) такого налога в год.

Введение подобных налогов рассматривает не менее десятка стран. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает найти общеевропейское решение для увеличения налогообложения транснациональных технологических компаний, которые часто платят очень небольшие суммы в бюджеты стран своего цифрового присутствия. Когда в прошлом году стало известно, что Facebook заплатила в Великобритании всего 7,4 млн фунтов налога, на компанию обрушились все политики независимо от партийной принадлежности. Член парламента от лейбористов Маргарет Ходж, ведущая кампанию за «ответственную уплату налогов», назвала действия Facebook «абсолютно возмутительными».

«Неприемлемо и нечестно, что цифровые платформы могут генерировать в Великобритании значительную стоимость и не платить здесь налоги с этого бизнеса», – заявил в понедельник Хэммонд, представляя в парламенте проект бюджета.

Бизнес
Новости

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу

Ведомости
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Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято на основании выявленных за компанией нарушений, в числе которых — «недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания», а также «неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей».

«Проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов», — указывает Росавиация. Межведомственная рабочая группа по международным чартерам в течение года была вынуждена сокращать полеты «Якутии». В сентябре задержки достигли почти 20%.

На регулярные международные направления до следующего года «Якутия» реализовала немногим более 450 билетов. Пассажиры получат за них назад деньги.

Для исправления ситуации основной акционер авиакомпании в лице министерства имущественных и земельных отношений Якутии в октябре сменил гендиректора. Новый руководитель компании Владимир Горбунов уволил из авиакомпании коммерческого директора и начальника отдела перевозок. В ближайшее время планируется увольнение замгендиректора и специалистов, отвечающих за техническое состояние авиасудов.

«Якутия» сосредоточится на полетах внутри республики и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами Дальневосточного федерального округа.

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После происшедшего было возбуждено уголовное дело.

Самолеты «Якутии» за последние месяцы совершали чартерные полеты по международным направлениям в Болгарию, Грецию, Италию, Чехию, Турцию, Китай, Южную Корею и Японию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

ФАС увидела улучшение ситуации с ценами на бензин на оптовом рынке

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) надеется, что в ближайшее время оптовые цены на топливо стабилизируются и правительству не нужно будет вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявил руководитель управления по топливно-энергетическому комплексу службы Дмитрий Махонин.

«Ситуация для бензинов комфортная, НПЗ выходят из ремонтов, [происходит] снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона. Рынок должен стабилизироваться», — пояснил Махонин, признав, что последние недели наблюдался рост оптовых цен на топливо. По его словам, был зафиксирован наиболее сильный рост цен на дизельное топливо. Его стоимость поднялась до пиковых значений июня.

Махонин надеется, что до принятия правительством решения о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты «не дойдет».

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива. Он поручил Минэнерго в ближайшие дни провести консультации с российскими нефтяными компаниями и принять ряд мер для сдерживания роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

Козак рассказал о планах правительства изучить налоговую нагрузку на экономику

Ведомости
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Правительство планирует выработать новую методологию распределения налоговой нагрузки на разные отрасли промышленности в зависимости от доли добавленной стоимости, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Для проведения структурных реформ в нашей экономике необходим дифференцированный подход с точки зрения налоговой нагрузки для различных отраслей экономики, — сказал Козак (цитаты по "Интерфаксу"). — У добывающей промышленности — чисто добывающая промышленность, которая добавленной стоимости создает немного — должен быть, видимо, самый высокий уровень нагрузки. Первый передел, первичная переработка — чуть ниже. Высокотехнологичная продукция должна иметь самый низкий уровень нагрузки».

Сейчас такая системная оценка отсутствует, и задача – правительства в спокойном режиме ее провести, отметил Козак. Правительство ставит задачу не провести ревизию налоговой нагрузки на отрасли, а в целом выработать методологию, подчеркнул он.

Вице-премьер назвал сегодняшнее распределение налоговой нагрузки на различные секторы экономики «очень несправедливым». «Речь не идет только о том, чтобы сравнить нефтяников с металлургами — об этом абсолютно не шла речь. Речь идет о том, чтобы выработать методологию оценки налоговой и иной нагрузки для того, чтобы произвести правильную оценку распределения между различными отраслями в зависимости от доли добавленной стоимости, которую создает соответствующая отрасль», — подчеркнул Козак.

Как писали «Ведомости», по итогам совещания 24 октября у Козака с нефтяными компаниями правительство решило проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции».

В протоколе совещания говорится, что Минэкономразвития должно представить методику фискальной оценки нагрузки на отрасли к концу ноября. Ведомство должно будет не только учесть налоги на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и неналоговые обязательные платежи, тарифы на услуги естественных монополий («Газпром», «Транснефть» и РЖД). На основании новой методики Минфин, Минэнерго, Минпромторг и ФАС должны будут провести сопоставительный анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих отраслей до 1 марта 2019 г.

Нефтяники на совещании у Козака говорили, что они платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, рассказывали «Ведомостям» участники этого совещания. Это не совсем справедливо, подчеркивал один из собеседников. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, говорил чиновник финансово-экономического блока. «Перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие», – добавляет он.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов писал Владимиру Путину, что налоговая нагрузка у нефтяников и «Газпрома» выше (13–50%), чем у металлургов (4–17%). На основании этого он предлагал изъять у промышленных предприятий с недостаточной налоговой нагрузкой свыше 500 млрд руб. «сверхдоходов». Предложение не поддержало правительство, вместо этого были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях бизнеса в социально важные проекты.

Политика
Новости

ЕГЭ по отечественной истории могут включить в список обязательных экзаменов

Ведомости
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Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о планах сделать обязательным Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, передает «Интерфакс». Однако Васильева отметила, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

«У нас совпадает английский с историей. Мы понимаем, что если сейчас мы введем историю в 2022 г., то страна, конечно, сильно напряжется. Если мы еще сейчас наложим одно на другое... Поэтому посмотрим, как это все предусмотреть», — пояснила она.

По словам Васильевой, речь идет именно о ЕГЭ по отечественной истории, а не мировой истории.

Сейчас в России введены два обязательных ЕГЭ — по русскому языку и математике. Положительная оценка по этим двум предметам является основным условием для получения школьного аттестата. В 2013 г. было принято решение о введении еще одного обязательного экзамена — по английскому языку. ЕГЭ по этому предмету станет обязательным с 2022 г. На данный момент ЕГЭ по истории является экзаменом по выбору — его для сдачи могут выбрать выпускники, поступающие в вузы на специальности, связанные с историей.

Выбор редактора
Экономика
Новости

США заблокировали созыв арбитража по спору с Россией о пошлинах в ВТО

Ведомости
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США заблокировали инициированное Россией учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об американских ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Об этом сообщает Минэкономразвития.

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», — констатировали в Минэкономразвития. 

Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре. «Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у США не будет», — указывают в ведомстве.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня согласно стандартным процедурам ВТО российские власти направили запрос на консультации с США. В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что «консультации эти прошли, никакого результата они не дали». После этого Россия направила запрос на созыв третейской группы.

Помимо России в ВТО пошлины США сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Орешкин говорил, что на рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

 

Бизнес
Новости

Белозеров исключил подорожание грузов из-за экспортной надбавки РЖД

Ведомости
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Сохранение экспортной надбавки к грузовым железнодорожным тарифам не спровоцирует роста стоимости продукции грузоотправителей, заявил гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Мы видим по нашим расчетам, что такая надбавка не приведет к увеличению транспортной составляющей в цене продукта, а еще даже и улучшит ситуацию, потому что мы сможем увеличить объемы пропускных способностей», — заявил Белозеров (цитаты по «Интерфаксу») по итогам совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г. у премьера Дмитрия Медведева.

РЖД предлагали сохранить надбавку к тарифам на экспортных направлениях в размере 8% до 2025 г. Кроме того, монополия предлагала продлить надбавку в 1,5% «по налогам» — с 2021 по 2025 г. «Сейчас уже абсолютно понятно, какие изменения будут внесены в налоговую систему России на этот период. И поскольку эти условия не улучшились, эту надбавку считали целесообразным продлить», — отметил руководитель РЖД. Также компания выступает за увеличение тарифа на порожний пробег грузовых вагонов «для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка», добавил Белозеров.

Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам совещания заявил, что между участниками «была достаточно жаркая дискуссия в отношении многих параметров». Окончательные решения пока не приняты. Относительно порожнего пробега участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности изменения тарифов, механизм будет уточнен в течение месяца, указал Дитрих. Также Минтранс не увидел оснований для перехода на индексацию грузовых железнодорожных тарифов по принципу «промышленная инфляция минус», о чем просили РЖД.

До 1 декабря проект долгосрочной программы должен быть дополнительно проработан и рассмотрен на заседании правительства, затем в случае одобрения документ будет рассматриваться советом директоров РЖД.

Бизнес
Новости
Ирина Чевтаева

The Times узнала об иске ВТБ к «Базовому элементу» Дерипаски

Ведомости
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ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, пишет The Times со ссылкой на копию иска. Как отмечает издание, ВТБ требует с компании 103,2 млн фунтов стерлингов ($132,4 млн) долга и 445 900 фунтов стерлингов ($572 000) в качестве процентов. 

Претензии банка касаются двух кредитов, гарантии по которым предоставил «Базэл». По информации The Times, кредиты были выданы российским строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар». В документе, на который ссылается издание, отмечается, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.

«Базэл» на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответил, пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась. Адвокаты Дерипаски на запрос The Times о комментариях не ответили, пишет издание.

Источник, близкий к «Базэлу», рассказал РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде.

США в апреле ввели санкции против российского бизнесмена и подконтрольных ему компаний, включая «Базэл», UC Rusal, En+, ГАЗ. Власти США запретили американским резидентам совершать сделки с компаниями Дерипаски, физическим и юридическим лицам из других юрисдикций сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Минфин США утверждал, что целью санкций являются не компании Дерипаски, а сам бизнесмен. Ведомство также заявляло, что санкции могут быть сняты с компаний, если доля Дерипаски в них будет меньше контрольной.

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