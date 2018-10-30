Технологии

Новости

Фонд кино приостановил деятельность из-за отсутствия руководства

Фонд кино приостановил финансовую деятельность и отбор прокатчиков российских фильмов для получения субсидий из-за отсутствия исполнительного директора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо фонда советнику президента России Владимиру Толстому. Также письмо направлено в Минкультуры и правительство.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении полномочий исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», – говорится в письме. Помимо этого фонд указывает, что «проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 г., не представляется возможным».

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкультуры. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом.

На место Малышева министр рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну. Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в продюсировании и производстве массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино.