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Роскомнадзор предложил книгоиздателям создать свой антипиратский меморандум

Роскомнадзор готов обсудить создание нового антипиратского меморандума для книгоиздателей. Это следует из письма ведомства президенту Российского книжного союза (РКС) Сергею Степашину, пишет «Коммерсантъ».

РКС направил письмо службе 6 ноября, а ответ получил только в декабре. В нем отмечается, что для того, чтобы установить внесудебный механизм защиты авторских и смежных прав на электронные и аудиокниги, нужно подготовить отдельный документ, который определит то, как правообладатели в книжной отрасли будут взаимодействовать с владельцами информационных ресурсов.

1 ноября антипиратский меморандум подписали правообладатели аудиовизуального контента, в частности «Газпром-медиа», Национальная медиа группа, ВГТРК, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, и интернет-компании, включая «Яндекс» и Mail.ru Group. Документ позволяет правообладателям во внесудебном порядке удалять из поисковиков и хостингов ссылки на пиратские фильмы и сериалы. Книгоиздатели в договоренности не участвовали.

Роскомнадзор предложил книгоиздателям создать аналогичный документ. Он объяснил это тем, что существующий меморандум содержит пункт, согласно которому присоединиться к нему могут только обладатели прав на аудиовизуальные произведения, телехолдинги, видеохостинги и поисковики. Ведомство подчеркнуло, что готово помогать в переговорах книгоиздателей и поисковиков.

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, в нее входят «Эксмо-АСТ», «Альпина», «Азбука-Аттикус») Максим Рябыко осторожно оценивает перспективу подписания нового меморандума: «Поживем — увидим». По его словам, ключевой участник меморандума — «Яндекс» — не ответил на предложение. В интернет-компании отказались от комментариев «Коммерсанту», отметив, что ранее подписанный меморандум от 1 ноября 2018 г. касается исключительно аудиовизуальных произведений.