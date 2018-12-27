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Reuters узнал о намерении США запретить оборудование Huawei и ZTE

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания в новом году указа, запрещающего американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование китайских Huawei и ZTE. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Вашингтон подозревает, что китайское правительство использует оборудование этих компаний для кибершпионажа.

Впервые о таком указе в начале мая сообщила The Wall Street Journal, но он так и не был подписан. Теперь Трамп может подписать его в январе, пишет Reuters. По словам источников агентства, в указе вряд ли будут непосредственно названы Huawei и ZTE. Скорее всего Трамп распорядится, чтобы министерство торговли США запретило американским компаниям покупать телекоммуникационное оборудование у иностранных компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. Окончательный текст указа еще не утвержден.

Белый дом, Huawei и ZTE не ответили на запросы Reuters о комментариях. Прежде обе компании отрицали, что их оборудование может использоваться для шпионажа. Представитель министерства иностранных дел Китая отказался комментировать указ, пока он не будет подтвержден официально.

В августе США уже приняли законопроект, запрещающий американскому правительству использовать оборудование Huawei и ZTE. Также США запретили использовать оборудование Huawei для создания 5G-сетей и призывают своих союзников сделать то же самое. Их примеру уже последовали Австралия и Новая Зеландия. Об аналогичных запретах думают Германия, Великобритания и Япония.

Кроме того, в начале декабря Канада по запросу США арестовала финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу, которая также является дочерью основателя компании Жэня Чжэньфэя. Вашингтон обвиняет ее в нарушении санкций против Ирана и требует ее экстрадиции. Позже канадский суд выпустил Мэн под залог в размере около $7,5 млн. Она должна находиться в Ванкувере, пока решается вопрос о ее экстрадиции. Слушания назначены на февраль.