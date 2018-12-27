Технологии

Новости

Экс-министр обороны Иванов рассказал об экономии бюджета с помощью «Авангардов»

Возможности созданных в России гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» практически исключают их перехват и современными, и перспективными средствами ПРО, а потому они де-факто экономят бюджет по сравнению с обычными боеголовками. Об этом сегодня заявил в эфире «России 24» экс-министр обороны, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Это наоборот — экономия средств, а не бряцание оружием, — подчеркнул Иванов. — Мы отнюдь им не бряцаем, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", нам столько не нужно, потому что "Авангард гораздо эффективнее".

По словам Иванова, блоки «Авангард» в отличие от обычных боеголовок в полете способны делать несколько «отскоков» от атмосферы, при этом маневрируя по курсу. «Это означает, что у блока нет траектории. А любая система ПВО и ПРО основана на том, что просчитывается траектория и на встречном курсе встречается противоракета с ракетой и уничтожает нее. Но когда нет траектории, рассчитать ничего невозможно в принципе», — объяснил экс-министр.

Президент России Владимир Путин 26 декабря на встрече с членами правительства сообщил, что испытания гиперзвуковой межконтинентальной стратегической системы «Авангард» завершились полным успехом и она поступит на вооружение в 2019 г. «У России появился новый вид стратегического оружия», — подчеркнул он.

Сегодня Минобороны опубликовало видео проведенного накануне испытательного пуска боевого блока «Авангард» из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Пуск производился межконтинентальной баллистической ракетой УР-100Н УТТХ. «В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», — сообщило Минобороны.

Вице-премьер России, бывший замминистра обороны Юрий Борисов сегодня заявил, что «Авангард» достиг скоростей, близких к 30 махам. «27 махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — сказал Борисов.