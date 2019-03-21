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Центр Хруничева ведет переговоры с OneWeb о продаже 10 ракет «Протон-М»

Научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, производящий ракеты-носители, ведет с британской компании OneWeb переговоры о продаже 10 ракет «Протон-М» . Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор центра Алексей Варочко. По словам топ-менеджера, сейчас речь идет только о намерения совершить сделку, никаких контрактов подписано еще не было.

«С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium"... Я предложил тогда продать им десять "Протонов-М" в существующей модификации по стоимости "Протона-Medium"», – пояснил Варочко.

Сейчас «в заказе числится» еще 12 ракет, запуск которых планируется осуществить до 2025 г. В этом году намечен старт семи «Протонов», добавил он.

«Протон-М» – это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В сентябре 2016 г. центр им. Хруничева объявил о создании на базе этой ракеты двухступенчатых модификаций среднего и легкого класса – Proton Medium и Proton Light. Ракеты нового класса планируется использоваться с разгонным блоком «Бриз-М» только для коммерческих запусков. В июне прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о закрытии проекта «Протон». По его словам, госкорпорация собирается перейти на использование ракет-носителей нового поколения семейства «Ангара». Производство ракет «Протон-М» будет прекращено к концу 2020 г., окончание их эксплуатации намечено на 2025 г., говорил Рогозин.

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