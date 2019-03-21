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Операторы связи допустили замедление развития интернета вещей в России

Принятие законопроекта о «суверенном рунете», принятого Госдумой в первом чтении, может затормозить развитие в России интернета вещей, предупреждает Ассоциация участников рынка интернета вещей в письме вице-премьеру Максиму Акимову и соавтору законопроекта сенатору Людмиле Боковой. В Ассоциацию входят «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и МТТ. Письмо датировано 19 марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Положения законопроекта грозят увеличением задержек передачи пакетов данных для устройств интернета вещей на опорных сетях, уверены авторы. Такие устройства используются в системах «умных домов», транспортной инфраструктуре и промышленном интернете. Предлагаемые нормы ограничивают доступ к запрещенным ресурсам за счет контроля содержимого трафика при помощи спецоборудования на сетях операторов, поясняет представитель МТС Алексей Меркутов. «Это может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг», в том числе для устройств интернета вещей, считает он. С этой позицией согласны и в «ЭР-Телекоме», развивающем в России сеть интернета вещей. Подобные устройства и приложения очень чувствительны к задержкам данных, говорит гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов.

В правительстве считают актуальным сохранение скорости передачи данных в связи с реализацией законопроекта, заявил представитель Акимова. Он пообещал, что при доработке документа эти положения учтут. «Я поддерживаю, что задержек связи не должно быть, и это можно прописать в законе», – заверила Бокова.

Еще одним недостатком проекта может стать проблема с инфраструктурой системы доменных имен (DNS), которая используется в том числе в приложениях интернета вещей, указывают авторы письма. Сейчас доля протоколов, не использующих традиционные DNS-серверы, увеличивается. В ближайшие два-три года ожидается внедрение, по сути, альтернативной DNS-инфраструктуры такими компаниями, как Google, Microsoft, Apple и Facebook. Ее появление в российском законопроекте не предусмотрено, отмечает директор ассоциации Андрей Колесников.