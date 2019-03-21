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Американская юридическая компания Rosen Law подала классовый иск к МТС

Юридическая компания Rosen Law подала классовый иск к ПАО «Мобильные телесистемы» (оператор мобильной связи МТС), говорится на сайте американской компании. Rosen Law призывает присоединиться к иску всех инвесторов, покупавших акции МТС с 19 марта 2014 г. по 7 марта 2019 г., отмечается в пресс-релизе.

Претензии классового иска связаны с антикоррупционным расследованием деятельности МТС в Узбекистане, по итогам которого оператор выплатит властям США около $850 млн. По мнению Rosen Law, МТС утаивала от инвесторов информацию о вовлечении компании в коррупционные схемы, в результате которых представители оператора потратили на взятки $420 млн. Rosen Law также обвиняет МТС в том, что компания скрыла от рынка возможные последствия расследования.

В ноябре 2018 г. МТС объявила, что зарезервировала 56 млрд руб. под издержки, связанные с антикоррупционным расследованием деятельности в Узбекистане.

Американские регуляторы с 2014 г. вели антикоррупционное расследование в отношении МТС в связи с работой компании в Узбекистане. По мнению регуляторов, МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) и Telia с помощью фиктивных компаний и фальшивых контрактов по оказанию консультационных услуг перечислили миллионы долларов структурам, связанным с семьей экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. Таким образом компании давали взятки для выхода на телекоммуникационный рынок страны. По итогам расследования США в 2016 г. оштрафовали МТС на $850 млн, VEON заплатила $795 млн штрафа, Telia Company – $965 млн. После коррупционного скандала МТС вышла из бизнеса в Узбекистане, продав местному правительству 50,01% в операторе Universal Mobile Systems (UMS) за $1.

Классовый иск (class action) представляет собой исковое заявление от неограниченного круга владельцев ценных бумаг публичной компании к самому эмитенту, его руководству или членам совета директоров. Практика подачи таких исков наиболее распространена в США. Один из лидеров этого сегмента рынка является Rosen Law.